Ömer Bolat: Enflasyonu yıl sonunda yüzde 20'lerin altına indireceğiz

AK Parti Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında geldiği Siirt'te önemli açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıl sonundan enflasyonun yüzde 20'nin altına ineceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Siirt Valiliğini ziyaret ederek, Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ile görüşen Bolat, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ardından AK Parti Siirt İl Başkanlığında düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ programına katılan Bakan Bolat’a AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz da eşlik etti.

"ENFLASYONU YIL SONU YÜZDE 20'LERE DÜŞÜRECEĞİZ"

Burada ekonomi politikası hakkında olumlu açıklamalarda bulunan Bakan Bolat şunları kaydetti:

Yüksek enflasyonla mücadele ettik. Bütün dünya 40 yılda görmediği enflasyonu yaşadı Covid ile beraber. Sonra, iki komşumuz kuzeyde kavgaya tutuştu. Enerji krizleri ve gıda krizleri oldu. Petrol, doğalgaz ve bazı gıda ürünlerinden fiyatlar 3-4 katına çıktı. Bunların hiçbirinde bizim suçumuz yoktu. Biz bu krizleri çok iyi yönettik. Hiçbir malın yokluğu çekilmedi. Artık 70-75'leri bulan enflasyon oranını 33'e çektik geçen ay. Daha da yüzde 27 küsur gerilettik enflasyon oranını. Daha da aşağılara ineceğiz. Sene sonunda 20'li rakamları konuşacağız.