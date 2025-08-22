BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,12
ALTIN 4.446,41
HABER /  EKONOMİ

Ömer Bolat: Enflasyonu yıl sonunda yüzde 20'lerin altına indireceğiz

Ömer Bolat: Enflasyonu yıl sonunda yüzde 20'lerin altına indireceğiz

AK Parti Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında geldiği Siirt'te önemli açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıl sonundan enflasyonun yüzde 20'nin altına ineceğini belirtti.

Abone ol

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Siirt Valiliğini ziyaret ederek, Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ile görüşen Bolat, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ardından AK Parti Siirt İl Başkanlığında düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ programına katılan Bakan Bolat’a AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz da eşlik etti.

"ENFLASYONU YIL SONU YÜZDE 20'LERE DÜŞÜRECEĞİZ"

Burada ekonomi politikası hakkında olumlu açıklamalarda bulunan Bakan Bolat şunları kaydetti:

Yüksek enflasyonla mücadele ettik. Bütün dünya 40 yılda görmediği enflasyonu yaşadı Covid ile beraber. Sonra, iki komşumuz kuzeyde kavgaya tutuştu. Enerji krizleri ve gıda krizleri oldu. Petrol, doğalgaz ve bazı gıda ürünlerinden fiyatlar 3-4 katına çıktı. Bunların hiçbirinde bizim suçumuz yoktu. Biz bu krizleri çok iyi yönettik. Hiçbir malın yokluğu çekilmedi. Artık 70-75'leri bulan enflasyon oranını 33'e çektik geçen ay. Daha da yüzde 27 küsur gerilettik enflasyon oranını. Daha da aşağılara ineceğiz. Sene sonunda 20'li rakamları konuşacağız.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamu işveren tarafı memur zammında hakem heyetine başvurdu
Kamu işveren tarafı memur zammında hakem heyetine başvurdu
İzmir Körfezi perişan halde! Balık ölümleri yeniden başladı
İzmir Körfezi perişan halde! Balık ölümleri yeniden başladı
86,5 milyonluk tarımsal destek kalemleri bugün yatırıldı
86,5 milyonluk tarımsal destek kalemleri bugün yatırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
Trump: Putin ile Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz
Trump: Putin ile Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz
Piyasalar çöküyor mu? Powell "olağan dışı bir durum" diyerek açıkladı
Piyasalar çöküyor mu? Powell "olağan dışı bir durum" diyerek açıkladı
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir serbest bırakıldı
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir serbest bırakıldı
İnan Güney tutuklanmıştı! Beyoğlu'na başkan vekili bakın kim seçildi
İnan Güney tutuklanmıştı! Beyoğlu'na başkan vekili bakın kim seçildi
Ayrılık iddiaları gündemi sallamıştı! "Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım..."
Ayrılık iddiaları gündemi sallamıştı! "Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım..."
Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Lemina'dan açıklama
Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Lemina'dan açıklama
Ebru Gündeş'in eşi kimdir ne iş yapıyor! Murat Özdemir villasında gözaltına alındı
Ebru Gündeş'in eşi kimdir ne iş yapıyor! Murat Özdemir villasında gözaltına alındı
Özgür Özel TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Özgür Özel TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı