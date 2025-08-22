BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,12
ALTIN 4.446,41
HABER /  GÜNCEL

Ebru Gündeş'in eşi kimdir ne iş yapıyor! Murat Özdemir villasında gözaltına alındı

Ebru Gündeş'in eşi kimdir ne iş yapıyor! Murat Özdemir villasında gözaltına alındı

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir dün villasında gözaltına alındı. İş insanı olan Murat Özdemir'in örgüt talimatıyla organize sanayi bölgelerine çökmekle suçlandığı iddia edildi. Murat Özdemir'in eşi Ebru Gündeş'ten önce 2 evliliği daha bulunuyor. Ebru Gündeş üçüncü eşi olmuştu.

Abone ol

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş’in eşi, iş insanı Murat Özdemir dün villasında gözaltına alındı. Gelişmeyi gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından duyurdu.

Suç örgütüne üyelikle suçlanıyor

Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dün Acarkent’teki villasından Organize polisleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Özdemir bugün adliyeye sevk edildi.

Murat Özdemir’in, örgüt talimatıyla organize sanayi bölgelerine çökmekle suçlandığı iddia edildi.

Selahattin Yılmaz tutuklanmıştı
İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinde avukatı aracılığıyla suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” talimatı verdiği iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Selahattin Yılmaz ile birlikte 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

İlk eşi Reza Zarrab da tutuklanmış
Ebru Gündeş’in eski eşi iş insanı Rıza Zarrab da 2016’da ABD’de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, ardından itirafçı olmuştu.

Murat Özdemir ne iş yapıyor?

Ebru Gündeş'in eşi kimdir ne iş yapıyor! Murat Özdemir villasında gözaltına alındı - Resim: 0

Murat Özdemir 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Murat Osman Özdemir'dir. Murat Özdemir, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde mesleki kariyerine adım atan Murat Özdemir, yıllar içinde yönetici pozisyona geldi. 

İlk eşinden 2, ikinci eşinden 1 çocuğu var

Murat Özdemir bugüne dek 3 evlilik yaptı. İlk evliliğinden 2 çocuğu oldu. İkinci evliliği, 2002 Best Model güzeli Selin Kabaklı ile yapmıştı. Bu evlilikten 1 çocuğu dünyaya geldi ve 2022’de sona erdi. 

Ebru Gündeş'in eşi kimdir ne iş yapıyor! Murat Özdemir villasında gözaltına alındı - Resim: 1

Murat Özdemir'in Dubai'de Ebru Gündeş ile evlendiğini öğrenen Selin Kabaklı "Kandırıldığını ve aldatıldığını belirterek "Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ebru ve Murat'ın şovunu gülerek izliyorum" demişti. 

EVLİLİKLERİNİ GİZLEMİŞLERDİ
Murat Özdemir ikinci eşini boşadıktan sonra Şubat 2024’te gizlice şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmişti. 

Ebru Gündeş'in eşi kimdir ne iş yapıyor! Murat Özdemir villasında gözaltına alındı - Resim: 2

 12 Ekim 1974 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Ebru Gündeş aslen Gazianteplidir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gözaltına alınan Cem Duman ve Semra Ilık'a bakın! Son ziyaretçisi ve altın ofisi olay
Foto Galeri Gözaltına alınan Cem Duman ve Semra Ilık'a bakın! Son ziyaretçisi ve altın ofisi olay Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Özgür Özel TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Sami Yusuf'un İstanbul konser biletleri yok sattı! Ek kontenjan açıldı....
Sami Yusuf'un İstanbul konser biletleri yok sattı! Ek kontenjan açıldı....
Balıkesir Sındırgı yine sallandı AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir Sındırgı yine sallandı AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
İzmir'de yine yangın çıktı! Tarım alanından ormana sıçradı
İzmir'de yine yangın çıktı! Tarım alanından ormana sıçradı
MHP'den Özgür Özel'in "AK toroslar" ve "kumpas" iddiasına yanıt: Oltasına balık gelmez
MHP'den Özgür Özel'in "AK toroslar" ve "kumpas" iddiasına yanıt: Oltasına balık gelmez
Pegasus Hava Yolları, Brandon Hall Group tarafından 8 ödüle layık görüldü
Pegasus Hava Yolları, Brandon Hall Group tarafından 8 ödüle layık görüldü
Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu! Edson Álvarez nasıl bir oyuncu işte mazisi
Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu! Edson Álvarez nasıl bir oyuncu işte mazisi
Sağlık Bakanlığı yazı gönderdi! Hastanelerde yeni dönem artık akşam saatlerinde ve hafta sonu da...
Sağlık Bakanlığı yazı gönderdi! Hastanelerde yeni dönem artık akşam saatlerinde ve hafta sonu da...
Ahmet Çakar kovuldu! “Hakkımı helal etmiyorum" diyerek duyurdu
Ahmet Çakar kovuldu! “Hakkımı helal etmiyorum" diyerek duyurdu
Rusya Ukrayna'da 3 yerleşim birimini daha ele geçirdi
Rusya Ukrayna'da 3 yerleşim birimini daha ele geçirdi
Panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
İHH'dan Pakistan'daki sel mağdurlarına destek!
İHH'dan Pakistan'daki sel mağdurlarına destek!