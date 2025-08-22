Pegasus Hava Yolları, Brandon Hall Group tarafından 8 ödüle layık görüldü

Pegasus Hava Yolları, insan kaynakları alanındaki uygulamaları nedeniyle Brandon Hall Group tarafından düzenlenen HCM Mükemmeliyet Ödülleri'nde (HCM Excellence Awards) 6'sı altın olmak üzere toplam 8 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları'nın işe alım, işveren markası, yetenek yönetimi, aday ve çalışan deneyimi, öğrenme ve gelişim programları ödüllerle taçlandırıldı.

Pegasus Hava Yolları'nın kabin memuru işe alım programı "Cabin Crew Career Check", "En İyi İşe Alım İletişimi ve İşveren Markası Programı" kategorisinde altın, "En İyi Aday Deneyimi" kategorisinde bronz ödül elde etti.

Şirketin staj programı "JumpSeat", "En İyi Stajyer Seçme ve Oryantasyon Programı" kategorisinde altın, genç yetenek programı "GoYoung" ise "En İyi Özgün veya Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programı" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Pegasus'un "GoLead" liderlik gelişim programı "En İyi Karma Öğrenme Programı Uygulaması" kategorisinde, "GoAhead" liderlik gelişim programı da "En İyi Öğrenme Programı Sonuçları" kategorisinde altın ödül aldı.

Şirket, "En İyi Yetenek Yönetimi Stratejisi" ve "En İyi Çalışan Deneyimi" kategorilerinde de iki altın ödülün sahibi olarak insan kaynakları stratejilerinde insan odaklı yaklaşımını uluslararası arenada ortaya koydu.

"Yetenekleri kazanmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dilara Oğur, ödüllerin, dünyadaki başarılı insan kaynakları uygulamalarının yarıştığı bir ortamda kazanıldığını belirtti.

Bu ödüllerle çalışanlara ve adaylara sundukları değerin uluslararası arenada kabul edildiğini aktaran Oğur, "Daha önce elde ettiğimiz başarıların devamı niteliğindeki kazandığımız bu ödüller, Pegasus'un yalnızca bir işveren olarak değil, aynı zamanda çalışanlarının gelişimine değer katan, adaylar için ilham veren bir marka olduğunu bir kez daha kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

Oğur, yenilikçi programlarla genç yetenekleri kazanmayı sürdüreceklerini, gelişimlerine yatırım yapmaya ve sektörün geleceğine yön vermeye devam edeceklerini ifade etti.