BIST 11.332
DOLAR 41,01
EURO 47,66
ALTIN 4.386,53
HABER /  GÜNCEL

İHH'dan Pakistan'daki sel mağdurlarına destek!

İHH'dan Pakistan'daki sel mağdurlarına destek!

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, sel baskınlarıyla mücadele eden Pakistan'daki afetzedelere sıcak yemek, gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye ulaştırdı.

Abone ol

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetlerde 26 Haziran'da 700'den fazla kişi hayatını kaybetti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şiddetli yağışların ardından kaybolan yaklaşık 150 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, İHH İnsani Yardım Vakfı, "Khyber Pakhtunkhwa" eyaletinde sel mağdurlarına yardım eli uzatarak, 1000 kişilik sıcak yemek dağıttı.

500 AİLEYE YARDIM KOLİSİ ULAŞTIRILDI

Vakıf, ayrıca bölgede 500 aileye gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye ulaştırdı.

İHH'nın bölgedeki faaliyetleri ise sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Manchester City'den Ruben Dias kararı
Manchester City'den Ruben Dias kararı
Seyyar satıcı dehşeti! Tartışma sonrası taksiciyi takip edip...
Seyyar satıcı dehşeti! Tartışma sonrası taksiciyi takip edip...
Zengezur Koridoru ile Azerbaycan'a bağlanıyoruz! Kars - Dilucu temeli atıldı 2029'da bitecek
Zengezur Koridoru ile Azerbaycan'a bağlanıyoruz! Kars - Dilucu temeli atıldı 2029'da bitecek
Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması: "İzin vermeyeceğiz"
Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması: "İzin vermeyeceğiz"
Veba yeniden hortladı! Önlemler sıkılaştırılıyor...
Veba yeniden hortladı! Önlemler sıkılaştırılıyor...
Garanti BBVA'dan KOBİ'lerin başarısına ortak olacak yeni hizmet
Garanti BBVA'dan KOBİ'lerin başarısına ortak olacak yeni hizmet
TFF Nesine 2. Lig ve 3. Lig 2025-2026 ve 2026-2027 sezonu futbol maçları Bi Kanal'da
TFF Nesine 2. Lig ve 3. Lig 2025-2026 ve 2026-2027 sezonu futbol maçları Bi Kanal'da
Türkiye'nin en büyük 10 bankası belli oldu! Yılın ilk yarısında ne kadar kar ettiler?
Türkiye'nin en büyük 10 bankası belli oldu! Yılın ilk yarısında ne kadar kar ettiler?
Borsa İstanbul'un yükselişi için uzmanlar ne nedi?
Borsa İstanbul'un yükselişi için uzmanlar ne nedi?
İstanbul'da trafiğe 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlemesi! Bu yollar kapatılacak
İstanbul'da trafiğe 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlemesi! Bu yollar kapatılacak
Emlak Katılım bir haftada 6 yeni şube açtı
Emlak Katılım bir haftada 6 yeni şube açtı
Galatasaray'dan yetkisiz transfer girişimlerine tepki
Galatasaray'dan yetkisiz transfer girişimlerine tepki