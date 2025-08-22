BIST 11.332
Emlak Katılım bir haftada 6 yeni şube açtı

Emlak Katılım, bir haftalık sürede 6 yeni şube açarak Türkiye genelindeki şube sayısını 119'a yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde şube açılışlarına devam ediyor.

Yenilikçi ürün ve hizmetlerini şubeleri ve dijital kanalları üzerinden müşterilerine sunan banka, Ankara'da Keçiören ve İvedik, İstanbul'da Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa şubeleriyle Siirt ve Van'da şube açılışlarını gerçekleştirdi. Bir haftada 6 yeni şubesini hizmete açan banka, 42 ilde 119 şube sayısına ulaştı.

Banka, hayata geçirdiği kurumsal şube yapılanması kapsamında İstanbul ve Ankara'da üç kurumsal şubesini hizmete sunmuştu. Bu şubeler, sundukları finansal hizmetlerle firmaların sürdürülebilir ve istikrarlı büyümesine katkı sağlayan paydaşlar arasında yer alıyor.

Katılım finans sisteminin yaygınlaşmasına ve pazar payının artırılmasına katkı sunmayı hedefleyen banka, reel ekonomiyi destekleyen faaliyetlerini sürdürürken, gelecek dönemde de sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda şube ağını genişleterek Türkiye’nin farklı bölgelerinde erişilebilir finansal çözümler sunmayı sürdürecek.

