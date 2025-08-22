Yıldız Holding 8. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı israfsız şirket iş modeli

Yıldız Holding, 2024'te yürüttüğü sürdürülebilirlik faaliyetlerini, hedeflerini ve iyi uygulamalarını kamuoyuyla paylaştığı 8. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda holdingin 'Bu Dünya Bizim' yaklaşımı çerçevesinde 'Doğanın Geleceği İçin Çalışmak', 'Paydaşlarımızla Güçlenmek' ve 'Geleceğe İlham Vermek' odak alanlarındaki ilerlemeler ve uygulamalar yer aldı.

Holding, karbonsuzlaşma, atık yönetimi, su ve enerji verimliliğine yönelik yeşil dönüşüm projelerini 2024'te de sürdürürken, 2050'ye kadar tüm değer zincirinde 'net sıfır' hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam etti.

Yenilenebilir enerji yatırımları öne çıktı

Yıldız Holding bünyesindeki Aytaç Gıda 2024'te, Çankırı Çerkeş'teki Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) devreye alarak fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlamaya başladı.

Polinas bu yıl hayata geçirilmesi planlanan 5 bin 745 kilovatpik (kWp) kapasiteli GES yatırımıyla gelecek on yıl içinde Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını toplamda yüzde 45 azaltmayı hedefliyor.

Bizim Toptan Gebze mağazasındaki GES ile yıllık ihtiyacından fazla yenilenebilir enerji üretirken, Bizim Toptan, Besler, Penta Teknoloji ve ŞOK Marketler kendi operasyonlarında ve değer zincirleri özelinde iklim riskleri alanında çalışmalar gerçekleştirdi. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyum kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalar neticesinde, iklim risklerine karşı stratejik aksiyonlar belirlendi.

Kadın çiftçi oranı yüzde 5'ten yüzde 30'a yükseldi

Fırsat eşitliği odağıyla kadın çiftçilerin desteklenmesi ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi için sosyal etki projelerine de devam eden Yıldız Holding, 'ŞOK'ta Ben de Varım' projesi kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden kadın kooperatiflerinin ürettiği el emeği ürünleri seçili mağazalarda kar amacı gütmeden satışa sundu. Söz konusu satışlardan 10 milyon liranın üzerinde ekonomik değer yaratıldı.

SuperFresh'in 'Tarımın Kadın Yıldızları' projesiyle kadın çiftçilere girişimcilik, ekolojik ve finansal okuryazarlık ile yapay zeka gibi alanlarda eğitim verildi. Projenin başlangıcında yüzde 5 olan kadın çiftçi oranı, 2024'te yüzde 30'a yükseltildi.

Holding 'İnsana Yatırım' vizyonu doğrultusunda dijitalleşme, çeşitlilik ve sürekli gelişim ekseninde birçok uygulamayı da hayata geçirdi. Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği ilkeleriyle çalışmalarını sürdüren holding, bu alandaki uygulamalarıyla 'Eşit Ücret Derneği' tarafından eşit işe eşit ücreti belgeleyen kurumlara verilen 'Eşit Ücret Sertifikası'nı aldı.

Liderlik gelişim programlarının yanı sıra yetkinlikleri geleceğe hazırlamak amacıyla kurulan 'Yapay Zeka Akademisi' ile ise çalışanların yapay zeka ve teknolojiyi kullanarak iş yapış şekillerini dönüştürmesine katkı sağlandı.

Yıldız Holding, 'Geleceğe İlham Vermek' odağıyla, yenilikçi ve sürdürülebilir- çözümler geliştirirken teknolojiyi ve inovasyonu değer yaratma aracı olarak kullanmayı sürdürdü. Bu kapsamda holding, 2024'te de tüketicilerin yaşam kalitesini artıran, sağlıklı ve iyi yaşamı destekleyen yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam etti.

'Çevresel etkimizi taahhütlerimizin ötesinde azalttık'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding'in 'İsrafsız Şirket' iş modelinin 81 yıldır tüm süreçlerine entegre edilerek büyüdüğünü belirtti.

Tütüncü, 'Mutlu Et Mutlu Ol' anlayışlarıyla istihdamdan ihracata, sosyal faydadan çevresel sürdürülebilirliğe kadar her alanda pozitif dönüşüm odaklı çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde kaynak verimliliği, gıda güvenliği ve israfının önlenmesine yönelik çalışmalarıyla 2024'te de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Tütüncü, 'Döngüsel ekonomi prensipleri rehberliğindeki uygulamalarla çevresel etkimizi taahhütlerimizin ötesinde azaltırken, yenilenebilir enerji yatırımlarımız '2050 Net Sıfır' hedefine ulaşmadaki kararlılığımızı ortaya koydu.' ifadelerini kullandı.

Tütüncü, toplumsal fayda odaklı projelerinin sağladığı sosyal katkılarla, değer zincirlerinde çarpan etkisi yarattığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Kapsayıcılık ve fırsat eşitliğine bağlılığımızla, gıda ve perakende sektöründe 'Uluslararası Eşit Ücret Sertifikası'nı almaya hak kazanan ilk holding olmak bizlere büyük gurur yaşattı. Yıldız Holding olarak sürdürülebilirliği tüm iş stratejimizin ayrılmaz parçası olarak görüyor, geleceği dönüştürmeye ve yarının dünyasına bugünden değer katmaya devam ediyoruz.'