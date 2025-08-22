AK Parti'nin acı günü! Gençlik Kolları Başkanı Eren Tunçel hayatını kaybetti
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı 23 yaşındaki Eren Tunçel hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hamascık köyünde bahçede tutukluk yapan silahındaki sorunu gidermeye çalışan Eren Tunçel (23), silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan Tunçel, ambulansla Gümüşova Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tunçel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.