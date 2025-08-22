BIST 11.314
DOLAR 41,00
EURO 47,56
ALTIN 4.389,61
HABER /  DÜNYA

Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem limanları boşaltın talimatı

Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem limanları boşaltın talimatı

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.

SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Liği play-off turunda ilk maçlar tamamlandı
UEFA Avrupa Liği play-off turunda ilk maçlar tamamlandı
ABD'de Villanova Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırgan alarmı
ABD'de Villanova Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırgan alarmı
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü küle döndü
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü küle döndü
Brezilya'dan Talisca için resmi teklif
Brezilya'dan Talisca için resmi teklif
Netanyahu talimat vermişti! İsrail ateşkes için heyet göndermeyecek
Netanyahu talimat vermişti! İsrail ateşkes için heyet göndermeyecek
Solskjaer maç sonu açıkladı! "Ekibimle bunu konuşuyoruz"
Solskjaer maç sonu açıkladı! "Ekibimle bunu konuşuyoruz"
Samsunspor öne geçtiği maçta mağlup oldu
Samsunspor öne geçtiği maçta mağlup oldu
AK Parti'ye katılan Çerçioğlu konuştu: Özgür Özel doğruyu söylemiyor
AK Parti'ye katılan Çerçioğlu konuştu: Özgür Özel doğruyu söylemiyor
BM: İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de zorla yerinden edilenlerin sayısı 796 binin üzerine çıktı
BM: İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de zorla yerinden edilenlerin sayısı 796 binin üzerine çıktı
Beyza Nur Akkuş'tan 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya
Beyza Nur Akkuş'tan 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya
Başakşehir evinde yıkıldı
Başakşehir evinde yıkıldı
Özgür Özel, Çerçioğlu ile konuşmasını anlattı: Gözünün içine bakıp sordum...
Özgür Özel, Çerçioğlu ile konuşmasını anlattı: Gözünün içine bakıp sordum...