Başakşehir evinde yıkıldı

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Universitatea Craiova karşısında 2-1 mağlup oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde play-off heyecanı başladı. "Kupa 3" olarak bilinen organizasyondaki temsilcilerimizden Başakşehir FK, Rumen ekibi Universitatea Craiova'ya mağlup oldu.

Craiova'da hesabı 45+1'de Galatasaray'ın eski yıldızı Alexandru Cicaldau açtı. Bu golün ardından Başakşehir FK, soyunma odasına 1-0 geride gitti.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri, ikinci yarıya da baskılı başlamasına karşın Craiova, 61'inci dakikada bu kez Mora'nın attığı golle durumu 2-0'a taşıdı.

İkinci yarının son bölümünde, Festy Ebosele 87'nci dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Rumen ekibi rövanş maçı öncesinde önemli bir avantajı cebine koymuş oldu.

Rövanş, 28 Ağustos Perşembe günü Craiova'nın evinde oynanacak. Genel skorda rakibine üstünlük kuran kulüp lig aşamasına kalacak.