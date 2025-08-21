Özgür Özel, Çerçioğlu ile konuşmasını anlattı: Gözünün içine bakıp sordum...

Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra cezaevi çıkışı konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu ile yaptığı konuşmayı anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

ÖZEL'DEN ÇERÇİOĞLU SORUSUNA YANIT

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, bugün İmamoğlu'nun yanı sıra pek çok kişiye ziyarette bulunduğunu söyledi. Özel, bir gazetecinin, Özlem Çerçioğlu'nun ardından CHP'den AK Parti'ye başka isimlerin geçip geçmeyeceğine yönelik soruya yanıt verdi.

"GÖZÜNÜN İÇİNE BAKIP SORDUM"

Çerçioğlu ile aralarında geçen konuşmayı anlatan Özel şunları söyledi: "Özlem Çerçioğlu vakası ayrıksı bir vakadır. Buradaki insanlardan herhangi biri bir milim eğilmedi, bir santim geri adım atmadı. Çerçioğlu, buradaki arkadaşların muhatap olduğu dosyaların fevkinde dosyaları olan biri. Bize sorduğunda gözünün içine bakıp, 'Korktuğun bir şey var mı?' dedim. 'Korkuyoruz tabii.' diyor. 'Peki hatan, kusurun var mı?' 'Yok başkanım'. 'Yoksa arkandayım, korkma' dedim. Ama o korktu gitti." yanıtını verdi.

ÇERÇİOĞLU: ÖZGÜR ÖZEL DOĞRUYU SÖYLEMİYOR

Çerçioğlu'ndan yanıt gecikmedi. CNN Türk'ten Hande Fırat'a konuşan Çerçioğlu, "Özgür Özel doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey de söylenmedi." sözleriyle Özel'i yalanladı.