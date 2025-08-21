Kayseri'de evinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren kişi yakalandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Mahallesi'nde bir kişinin evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda T.B'nin evinde 50 gram uyuşturucu ve uyuşturucu ham maddesi olarak kullanılan 2 bitki, iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.