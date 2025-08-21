BIST 11.314
DOLAR 41,01
EURO 47,64
ALTIN 4.400,92
HABER /  GÜNCEL

Kayseri'de evinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren kişi yakalandı

Kayseri'de evinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren kişi yakalandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Mahallesi'nde bir kişinin evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda T.B'nin evinde 50 gram uyuşturucu ve uyuşturucu ham maddesi olarak kullanılan 2 bitki, iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor kırdı! Yatırımcısına yüzde 15 getiri sağladı
İletişim Başkanı Duran, Kamu Başdenetçisi Akarca ile bir araya geldi
İsrail, "Gideon'un Savaş Arabaları" planıyla 9 bin Filistinliyi öldürdü
Netanyahu: Hamas ateşkes anlaşmasını kabul etse bile Gazze'yi işgal edeceğiz
Trump: Ukrayna’nın Rusya karşısında kazanma şansı yok
Reuters: Putin'in barış için Ukrayna'dan 4 talebi var
TİGEM, 58 tayın satışından 25 milyon lira gelir elde etti
İngiltere ve 21 ülkeden İsrail'e sert tepki: Derhal geri alın
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Siyasi navigasyon problemi yaşıyor
Galatasaray'da Nelsson'la yollar ayrıldı! Yeni takımı belli oldu
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: Sınırın açılacağına inanıyorum
Durum fena! Planlı su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak