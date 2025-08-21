Galatasaray'da Nelsson'la yollar ayrıldı! Yeni takımı belli oldu
Galatasaray, Victor Nelsson'un satın alma opsiyonuyla Hellas Verona'ya kiralandığını açıkladı.
Okan Buruk'un takımında kesinlikle istemediği Nelsson, yeni sezonda İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'da top koşturacak.
SATIN ALMA OPSİYONU 8 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılı takım, Nelsson'un satın alma opsiyonun devreye girmesi durumunda Çizme ekibinin 8 milyon euro bonservis ödeyeceğini duyurdu.
İşte sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmada 650.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.
Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."