BIST 11.314
DOLAR 41,01
EURO 47,64
ALTIN 4.400,92
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'da Nelsson'la yollar ayrıldı! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da Nelsson'la yollar ayrıldı! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray, Victor Nelsson'un satın alma opsiyonuyla Hellas Verona'ya kiralandığını açıkladı.

Abone ol

 Galatasaray, Victor Nelsson'un Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Okan Buruk'un takımında kesinlikle istemediği Nelsson, yeni sezonda İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'da top koşturacak.

SATIN ALMA OPSİYONU 8 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı takım, Nelsson'un satın alma opsiyonun devreye girmesi durumunda Çizme ekibinin 8 milyon euro bonservis ödeyeceğini duyurdu.

İşte sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmada 650.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.

Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖNCEKİ HABERLER
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: Sınırın açılacağına inanıyorum
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: Sınırın açılacağına inanıyorum
Durum fena! Planlı su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
Durum fena! Planlı su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
Adana'nın Sarıçam ilçesinde orman yangını! Müdahale ediliyor
Adana'nın Sarıçam ilçesinde orman yangını! Müdahale ediliyor
İstanbul'da 1 yaşındaki Ali Asaf'ın başına gelen çok feci!
İstanbul'da 1 yaşındaki Ali Asaf'ın başına gelen çok feci!
Hindistan orta menzilli balistik füzeyi test etti Çin'in ortasına kadar ulaşıyor
Hindistan orta menzilli balistik füzeyi test etti Çin'in ortasına kadar ulaşıyor
Yerleşim yerleri tehlikede! Muğla'da orman yanıyor...
Yerleşim yerleri tehlikede! Muğla'da orman yanıyor...
Trabzon 101 yıl sonra İstiklal Madalyası'na kavuştu
Trabzon 101 yıl sonra İstiklal Madalyası'na kavuştu
İBB'nin yurt dışından aldığı metro kredilerinin harcanmasına ilişkin BDDK raporu hazırlandı
İBB'nin yurt dışından aldığı metro kredilerinin harcanmasına ilişkin BDDK raporu hazırlandı
Merkez Bankası rezervleri rekor üstüne rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri rekor üstüne rekor kırdı
Süper Lig'de 3. hafta maçlarında bu isimler düdük çalacak
Süper Lig'de 3. hafta maçlarında bu isimler düdük çalacak
Tam 1 yıl oldu! Narin Güran kabri başında anıldı
Tam 1 yıl oldu! Narin Güran kabri başında anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Macron ile Fransa tarafının talebiyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Macron ile Fransa tarafının talebiyle telefonda görüştü