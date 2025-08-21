Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Macron ile Fransa tarafının talebiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Fransa tarafının talebiyle telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze'deki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze’deki son durum başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, Alaska ve Vaşington’daki temasları yakından takip ettiklerini belirtti.

"Her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

"İsrail'in dizginlenmesi şart"

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin büyük bir insani felaket yaşanan Gazze’de ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Gazze’yi işgal planına hız veren İsrail’in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu belirtti.

İki lider BM Zirvesi marjında New York’ta ele alınan konulara ilişkin ayrıntıları ele alma konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Fransa ile iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti."

Zelenskiy Türkiye'yi işaret etti

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme şartını açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti. Zelenskiy, Putin ile görüşmenin Türkiye'de olabileceğini kaydetti.