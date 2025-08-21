BIST 11.281
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olur? Sinan Burhan "sürpriz söyleyeyim" diyerek bomba ismi açıkladı

Ekrem İmamoğlu, seçimlerde yer alamaması durumunda alternatif adayı destekleyeceğinin sinyalini vermişti. Özgür Özel ise İmamoğlu'nun aday olamaması halinde kendisinin aday olmayacağını söylemişti. 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusunun cevabı tartışılırken Sinan Burhan tv100'de bomba bir kulis bilgisi verdi.

"Mansur Bey aday olmak istiyor. Geçmişte de Özel tarafından ilan edilmiş iki forvetten birisi. Mansur Bey anketlerde öne çıktığını iddia ediyor. Peki CHP’nin adayı olabilir mi?" diye soran Burhan şunları kaydetti:

"Özgür Bey’e yakın bazı isimler diyorlar ki..."

Benim kanaatime göre olamaz. Partide özellikle Özgür Bey’e yakın bazı isimler diyorlar ki, Özgür Bey’in liderliği pekişti. Özgür Bey’in aday olması lazım. Genel başkanlığını ispat etti. Hakiki bir CHP’li olarak aday olması lazım. Mansur Bey’i CHP’li olarak kabul etmiyorlar. Mansur Bey’de kendisini CHP’li olarak kabul etmiyor. 2014 seçimlerinde aday olduğunda seçimi kaybetmişti ve ardından CHP’den istifa etmişti. CHP’liler Yavaş’ın kendilerine sahip çıkmadığını söylüyor.

"Sürpriz söyleyeyim"

 Ben size bu durumda bir sürpriz söyleyeyim: CHP’nin adayı eğer Özgür Özel olmazsa, İmamoğlu’nun da desteğini alarak aday olacak kişi Selin Saye Böke’dir. 

Eğer Özgür Bey kazanacağına inanırsa, çünkü genel başkanlığı bırakmak zorunda kalacak. Genel başkanlığı bırakırsa cumhurbaşkanı adayı olur. Genel başkanlığı bırakmazsa, Selin Saye Böke olur.

