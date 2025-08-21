Ankara'da barajların doluluk oranı ürkütücü! Susuz mu kalacak?

Ankara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,41'den yüzde 19,42'ye, aktif doluluk oranı da yüzde 31,21'den yüzde 8,52'ye geriledi.

DOLULUK ORANI ÜRKÜTÜCÜ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan Barajlar Bilgi Sistemi'ne göre, kente su sağlayan 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp hacimli barajlardaki genel doluluk, 20 Ağustos itibarıyla 307 milyon 931 bin metreküple yüzde 19,42 seviyesinde bulunuyor.

YETERSİZ YAĞIŞ TETİKLEDİ

AA ekibi Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda, kurak yaz mevsimi ve yetersiz yağışlar nedeniyle ciddi oranda düşen su miktarını görüntüledi. Çamlıdere, Kurtboğazı, Akyar ve Eğrekkaya barajlarında sular yer yer yaklaşık 40-50 metre çekilirken, barajlarda bununla birlikte eski yerleşim yerleri, ev kalıntıları ve adacıkların gün yüzüne çıktığı görüntülendi. Fotoğrafta Akyar Barajı ve çevresi görülüyor.