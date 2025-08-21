BIST 11.281
DOLAR 40,94
EURO 47,81
ALTIN 4.382,03
HABER /  EKONOMİ

Piyasadaki yeni tehlike: Suriye çeyreği! Sakın almayın ayarı düşük, kuyumcular uyarıyor

Piyasadaki yeni tehlike: Suriye çeyreği! Sakın almayın ayarı düşük, kuyumcular uyarıyor

Piyasada dolaşan sahte altınlara bir yenisi daha eklendi. Kuyumcuların "Suriye altını" dediği ve elden ele dolaşan çeyrek altınları, gerçek çeyreklerden ayırmak oldukça zor. Kuyumcular uyarıyor...

Star Haber'den Sena Kiper Sıtacı'nın haberine göre  Sahte altınlara bir yenisi daha eklendi. Kuyumcular, bu altınlara "Suriye altını" adını taktı. Suriye altını Darphane'de değil, piyasada basılıyor. Bu altınların ayarı düşürülüyor.

Piyasadaki yeni tehlike: Suriye çeyreği! Sakın almayın ayarı düşük, kuyumcular uyarıyor - Resim: 0

KUYUMCULAR MİHENK TAŞI TESTİ YAPIYOR

Bir kere alındığında bozdurmak çok zor, çünkü bu altınları hiçbir kuyumcu almıyor. Kuyumcular, Suriye altınını ancak yaptıkları mihenk taşı testi ve kendi yöntemleriyle fark edebiliyor.

Bu altınların 22 ayar değil, 21 ya da 20 ayar olduğunu söyleyen kuyumcu Varol Erdoğan, "Kuyumcular Odası'nın denetim yapması lazım." dedi.

Altın almak isteyen vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Varol Erdoğan, kandırılmamak için mutlaka güvenilir yerlerden alışveriş yapılması gerektiğine dikkat çekti.

