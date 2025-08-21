BIST 11.281
Özlem Çerçioğlu ile son görüşmede neler konuşuldu? Özgür Özel anlattı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun istifası ve AK Parti’ye geçiş süreci gündemdeki yerini korurken CHP lideri Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel “Bana geldi, tedirgindi, sesi titriyordu." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, parti kurmaylarına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun istifası ve AK Parti’ye geçiş sürecini anlattı. Sözcü'de yer alan habere göre “Bizim partimizde kadınlar cesurdur ama mazbatasını yemekhanede alanlar, cesaret gösteremedi” dediği belirtilen Özel’in, parti kurmaylarına şunları söylediği öğrenildi:

“Bana geldi, tedirgindi, sesi titriyordu"

“Bana geldi, tedirgindi, sesi titriyordu. İktidar partisinde kendisi ile uğraşanlar ve tutuklanmasını isteyenler olduğunu anlattı. 12-13 dosya ile hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Ben de ‘Veremeyeceğin bir hesap var mı, niye bu kadar endişelisin?’ diye sordum. ‘Normalde yok ama bunlara güven olur mu?’ dedi. İftira atabilirler, sen dik dur, biz arkandayız dedim, teşekkür edip ayrıldı.”

AK Parti'ye geçiş sonrası açıklama yapan açıklama yapan Çerçioğlu şunları kaydetmişti:

"Bugün hakkımda birtakım iddialar varsa, buyursunlar, açıklasınlar. Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamayı siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım. Benim tek derdim var, ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle ve Sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim.

