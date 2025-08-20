Fenerbahçe, Benfica'yı elinden kaçırdı! Tur rövanşa kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Florentino’nun 71. dakikada kırmızı kart gördüğü karşılaşmada En-Nesyri’nin 81. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk ayağında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda SL Benfica'yı ağırladı.

40 bini aşkın taraftarın tribünlerden takip ettiği karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

0-0'lık maçta, 71. dakikada SL Benfica'dan Florentino kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe'de sonradan Jhon Duran yerine oyuna giren Anderson Talisca, 81'inci dakikada çektiği şutla kaleci Trubin'e zor anlar yaşattı.

Trubin'in çeldiği top Youssef En-Nesyri'nin önüne düştü. Faslı futbolcu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderse de ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Bu maçın rövanşı 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Işık Stadyumu'ndaki rövanş 22.00'de başlayacak ve kazanan taraf doğrudan lig aşamasına kalacak.

Fenerbahçe - Benfica maçının önemli anları

90'Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

90'Karşılaşmanın dört dakika ilave edildi.

81'Anderson Talisca'nın uzaktan şutunda Trubin topu güçlükle çelebildi. En Nesyri'nin kafa vuruşu ağlara gitti ama ofsayt kararı verildi.

75'SL Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage yoğun itiraz sonucunda sarı kart gördü.

71' Florentino ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

66'Mert Müldür ceza sahası önünde Duran ile paslaştı. Benfica kalecisi, Duran'ın sol ayakla çıkardığı şutu tek hamlede kontrol etti.

58'Dahl, sol köşede yerden Fenerbahçe ceza sahasına topu servis etti. Mert Müldür kademedeydi.

50'Fenerbahçe ikinci yarıya etkili başladı. Sağ ve sol kanadı etkili kullanan Sarı-Lacivertlilerde en son Nelson Semedo uzaktan bir şut çıkardı. Bu top auta gitti.

46'Karşılaşmada ikinci yarı Daniel Siebert'in düdüğüyle başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

42'Oosterwolde oldukça uzak bir mesafeden kaleyi yokladı. Etkili şutu yine Benfica kalecisi kurtardı.

38'Nelson Semedo içeri etkili bir orta yaptı. Orada En Nesyri vardı. Nesyri'nin kafasında kaleci tek hamlede topu yakaladı.

35'Sebastian Szymanski bu dakikada kaleyi yokladı. Trubin topu sektirmedi.

29'Kerem serbest vuruşta, oldukça uzak bir noktadan kaleyi yokladı.

27'Dahl'a müdahalesi sonrasında Jhon Duran direkt sarı kart gördü.

26'Şu dakikalarda iki takım da birbirlerini tartıyor.

22'En Nesyri topla hızlı çıktı. SL Benfica'nın kalecisi Trubin tehlikeyi önceden sezdi ve topu kapıp oyunu degajla tekrar başlattı.

16'Sol kanattan bindiren Kerem Aktürkoğlu topu içeri çevirdi. Oosterwolde'nin müdahalesi başarılıydı.

14'Kerem oldukça uzak bir mesafeden kaleyi yokladı. Top farklı şekilde auta çıktı.

13'Archie Brown ilerideki Fred'e oynadı. Fred ceza sahasına kadar topu sürdü, yerde kaldı. Hakem Siebert 'devam' dedi.

11'Amrabat'ın pasında Nelson Semedo ceza sahasına ortaladı. En Nesyri'nin kafa vuruşu auta çıktı.

8'Fenerbahçe ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis'e topuk pası verdi. Ancak savunma kademedeydi.

5'Orta alanda Jhon Duran, Otamendi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Daniel Siebert tereddüt etmeden Fenerbahçe lehine faul kararı verdi.

2'Benfica'da Aursnes ceza sahası yayı önünde Fenerbahçe kalesini yokladı. Kaleci İrfan Can müdahalesinde başarılıydı.

1'Chobani Stadyumu'nda Daniel Siebert'in düdüğü duyuldu. Fenerbahçe - Benfica maçında ilk 45 dakikalık dilim başladı.

Fenerbahçe - Benfica ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Rios, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.