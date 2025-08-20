BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,82
ALTIN 4.405,93
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Kadıköy'de yıllar sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalındı

Kadıköy'de yıllar sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalındı

Fenerbahçe, 12 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynadı ve Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de çaldı.

Abone ol

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz takımı Benfica ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada yıllar sonra bir ilk gerçekleşti.

12 YIL SONRA DEVLER LİGİ MÜZİĞİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe, 12 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynadı ve Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de çaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'de alkışlandı
Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'de alkışlandı
İletişim Başkanlığı, "101. Yılında Türkiye-Japonya İlişkileri" paneli düzenledi
İletişim Başkanlığı, "101. Yılında Türkiye-Japonya İlişkileri" paneli düzenledi
Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'ta şehit ailesini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'ta şehit ailesini ziyaret etti
Elektronik sigara nedeniyle yoğun bakıma düşen hastadan uyarı: Asla kullanmayın
Elektronik sigara nedeniyle yoğun bakıma düşen hastadan uyarı: Asla kullanmayın
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi
İsrail, Gazze'yi işgal planını başlattı
İsrail, Gazze'yi işgal planını başlattı
Rus İHA’sı Polonya’da tarlaya düşerek patladı
Rus İHA’sı Polonya’da tarlaya düşerek patladı
Bolu'daki yangına müdahale sürüyor! Mengen-Devrek kara yolu kapatıldı
Bolu'daki yangına müdahale sürüyor! Mengen-Devrek kara yolu kapatıldı
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama
Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
ABD eyaletinde, yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle acil durum ilan etti
ABD eyaletinde, yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle acil durum ilan etti
Tarihi komisyon 5. toplantısını tamamladı
Tarihi komisyon 5. toplantısını tamamladı