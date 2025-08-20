HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Kadıköy'de yıllar sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalındı
Fenerbahçe, 12 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynadı ve Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de çaldı.Abone ol
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz takımı Benfica ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada yıllar sonra bir ilk gerçekleşti.
12 YIL SONRA DEVLER LİGİ MÜZİĞİ
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe, 12 yıl sonra bir ilki yaşadı.
Sarı-lacivertliler, 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynadı ve Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de çaldı.