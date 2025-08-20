BIST 11.135
ABD eyaletinde, yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle acil durum ilan etti

ABD'de North Carolina eyaleti, kıyı şeridinde olumsuz koşullara yol açması öngörülen Erin Kasırgası'na karşı acil durum ilan etti.

North Carolina Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Erin Kasırgası, Karayipler'den hızla ABD'nin doğu kıyılarına doğru yaklaşıyor.

Eyalet yönetimi, kıyı şeridine gerekli ekipman ve personel desteğini artırdı.

Vali Josh Stein, yaklaşan kasırga tehlikesi nedeniyle eyalet genelinde acil durum ilan etti.

Boyutu ve şiddeti artacağı tahmin edilen kasırganın, sel, erozyon ve tehlikeli dalgalara yol açacağı belirtildi.

Vatandaşlara acil durum çantası temin etme ve gerektiğinde tahliye talimatına hazırlıklı olma çağrısı yapıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 15 Ağustos'ta tropikal fırtınadan kasırgaya yükselen Erin'in 16 Ağustos'ta "felaket" anlamına gelen "Kategori 5" seviyesine ulaştığını açıklamıştı.

