Bursa'da göle giren 6 yaşındaki çocuktan acı haber

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ailesiyle pikniğe gittiği İznik Gölü'nde kaybolan 6 yaşındaki E.Ç'nin cansız bedeni, jandarma ve polis dalgıçlarının yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından bulundu. Çocuğun naaşı Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde girdiği İznik Gölü'nde kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Bilecik'ten İznik Gölü yakınındaki çamlık alana ailesiyle piknik yapmak için gelen E.Ç, serinlemek için girdiği gölde bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi dalgıçlarının yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda E.Ç'nin cenazesine ulaşıldı.

E.Ç'nin naaşı Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

