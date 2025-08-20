Ümit Özdağ meğer Sinan Oğan için 1.5 milyon liraya tespih satmış

Sözcü TV'ye konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yazar Erol Mütercimler arasında "Sinan Oğan" tartışması yaşandı. Erol Mütercimler, “Ümit Hoca’nın çok büyük bir günahı var; Sinan Oğan" ifadelerini kullandı. Ümit Özdağ 'günah değildi' derken, seçimlerle ilgili hiç bilinmeyen bir noktayı da açıkladı. Seçim bütçesinin 1.5 milyon TL olduğunu belirten Özdağ, o parayı 'tespih koleksiyonunu' satıp bulmuş.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde son dakika golü atan Sinan Oğan'la ilgili eleştirilere yanıt verdi. Sözcü TV'deki yayında Erol Mütercimler, Ümit Özdağ'ın yüzüne karşı Sinan Oğan için "Ümit Hoca'nın çok büyük bir günahı" dedi. Bu yoruma yanıt veren Ümit Özdağ şunları söyledi:

-"Sinan Oğan hiçbir günah değildir. İkinci tura kalır mıydı biz aday çıkarmasaydık? Kalmazdı. Birinci turda Erdoğan kazanırdı.

-TBMM seçimlerini kim kazandı? AKP. Birinci turda Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy aldı. İkinci bir aday olmasaydı ikinci tura kalmayacaktı. Peki ikinci tura adayı kim gösterdi? Zafer Partisi ve Adalet Partisi birlikte aday gösterdi.

Tespihlerimi sattım o parayı buldum

-"Benim seçim bütçem 1,5 milyon liraydı. O 1,5 milyon lirayı da tespih koleksiyonumu satarak buldum.

Şansı Kılıçdaroğlu kullanamadı

-1,5 milyon lirayla ben seçimin Türkiye’de ikinci tura kalmasını sağladım. Ve ikinci turda Türkiye bir şans elde etti. O şansı Kemal Kılıçdaroğlu kullanamadı.

Ümit Özdağ, Erol Mütercimler'in “Sonra ne düşündünüz Sinan Oğan hakkında?” diye sorması üzerine de şunları söyledi:

- “Sinan Oğan yanlış şey yaptı. Ama Zafer Partisi doğru şeyi yaptı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi"