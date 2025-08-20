Özgür Özel CHP iktidarında verilecek ilk talimatı açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanımızın ilk vereceği talimat, TOKİ'ye olacak ve bir yıl içinde, bütün öğrencilere yetecek kadar cumhuriyet yurtları TOKİ tarafından inşa edilecek." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özğür Özel, Kadıköy'de İBB'nin hizmete açtığı Filiz Akın öğrenci yurdunda açıklamalarda bulundu.

Cumharbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özel, "Bir kez daha yeneceğiz. Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha yeneceğiz. Karşımıza çıktığına, bu zulümleri yaptığına pişman edeceğiz, pişman edeceğiz." dedi.

Öğrencilerin barınma sorununa değinen Özel, konuşmasında şunları söyledi:

“Esas mesele, devletin, Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten iktidarın kararlılığıyla olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında, yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanımızın ilk vereceği talimat, TOKİ'ye olacak ve bir yıl içinde, bütün öğrencilere yetecek kadar cumhuriyet yurtları TOKİ tarafından inşa edilecek. Bizim kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, evlatlarımızı kimsenin insafına terk edecek halimiz yok. Zaten şu anda Tayyip Erdoğan'ın insafına terk edildiler.

Hatırlayalım: Diyordu ki; ‘Biz iktidara geldiğimizde -kendinden önceki hükümeti eleştiriyor, Devlet Bahçeli'yi, Sayın Bahçeli'yi eleştiriyor, Rahmetli Ecevit'i eleştiriyor- 450 liracık KYK bursu var; diyordu. Şimdi 3 bin lira olmuş. Geçen sene ‘2 bin’ diyordu. Türkiye'de her hesap şaşar, altın hesabı şaşmaz. Bülent Ecevit'in başında olduğu hükümetin, koalisyonun son yatırdığı öğrenci bursu, 450 lira 304 liralık çeyrek altından 1,5 tane satın alıyordu. Bugün verdiği 3 bin lira, 7 bin liralık çeyrek altının yarısını almıyor. Arada üç kat satın alma gücü var. Ve eğer bugün 1,5 çeyrek altın verirse, KYK bursu 10 bin 500 lira olacak. Oysa bugün 3 bin lira veriyor.”