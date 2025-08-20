İsrail'den 'Filistin devleti' fikrini gömen plana onay

İsrail, Batı Şeria'nın kuzey ve doğusunu ikiye bölecek yerleşim projesini onayladı. Bu projeyle Doğu Kudüs ve Batı Şeria arasında kalan alana 3400 konut yapılması öngörülüyor.

14 Ağustos'ta projeyle ilgili konuşan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da gerçekleşecek projenin "Filistin devleti fikrini gömeceğini" söylemişti.

E1 adlı parsel için projelendirilen yerleşim planı, Kudüs ve Maale Adumim yerleşimlerinin birleştirilmesini öngörüyor.

Tartışmalı plan, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü fiilen Batı Şeria'dan koparacağı gerekçesiyle on yıllardır rafa kaldırılmıştı.

Smotrich, projenin hayata geçmesinin "Filistin devleti fikrini ortadan kaldıracağını "çünkü artık [resmen] tanıyacak hiçbir şey ve kimse kalmayacağını" söyledi.

Smotrich bu sözleriyle, Gazze'de ateşkes ilan edilmemesi durumunda Eylül'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i resmen tanıyacaklarını duyuran bir dizi Batı ülkesini hedef aldı.