BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,82
ALTIN 4.405,93
HABER /  DÜNYA

Uluslararası koalisyon güçlerinden İdlib'te hava indirme operasyonu

Uluslararası koalisyon güçlerinden İdlib'te hava indirme operasyonu

Uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline bağlı Atme beldesinde düzenlediği hava indirme operasyonunda bir kişi öldürüldü.

Abone ol

Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariyye'nin haberinde yer alan güvenlik kaynaklarının açıklamasına göre uluslararası koalisyon güçleri, Atme beldesinde hava indirme operasyonu düzenledi.

Operasyonda kiralık evde kalan ve "Ali" olarak tanınan kişi hedef alındı.

Operasyon sırasında evin balkonundan bahçeye atlayarak kaçmaya çalışan "Ali", koalisyon güçlerinin ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Koalisyon güçleri, evde yaptıkları aramada cep telefonlarına ve elektronik cihazlara el koydu, ev sahibi sorgulandı.

Operasyonun ardından koalisyon güçleri bölgeden ayrıldı.

"Ali"nin cesedinin evin bahçesinde bulunduğu ve Bab el-Hava Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM önünde beyaz Toros yakılmıştı! Soruşturmada flaş gelişme
TBMM önünde beyaz Toros yakılmıştı! Soruşturmada flaş gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Esra Dermancıoğlu isyan etti! "Ben neden sanatçıların arasına giremiyorum"
Esra Dermancıoğlu isyan etti! "Ben neden sanatçıların arasına giremiyorum"
Tera Yatırım 20. kuruluş yılını kutladı
Tera Yatırım 20. kuruluş yılını kutladı
Bakan Işıkhan'dan memmur zammı açıklaması
Bakan Işıkhan'dan memmur zammı açıklaması
Zengezur Koridorunda tarihi adım! İlk kazma cuma günü vurulacak
Zengezur Koridorunda tarihi adım! İlk kazma cuma günü vurulacak
Eurovision Şarkı Yarışması 2026'da hangi ülkede yapılacak?
Eurovision Şarkı Yarışması 2026'da hangi ülkede yapılacak?
Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı diğer oğlu da yardımcısı yaptı
Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı diğer oğlu da yardımcısı yaptı
Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri belli oldu! Selçuk Bayraktar listenin zirvesinde
Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri belli oldu! Selçuk Bayraktar listenin zirvesinde
3 kat ceza ve haciz gelecek! Mehmet Şimşek duyurdu 1 Ekim'de başlıyor
3 kat ceza ve haciz gelecek! Mehmet Şimşek duyurdu 1 Ekim'de başlıyor
Niye mayoyla havuza girdin deyip öldürdü! Kayıp katil koca sefada çıktı
Niye mayoyla havuza girdin deyip öldürdü! Kayıp katil koca sefada çıktı
Diyanet'ten hacı adaylarına "kayıt yenileme" uyarısı
Diyanet'ten hacı adaylarına "kayıt yenileme" uyarısı