Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı diğer oğlu da yardımcısı yaptı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter son zamanlarda yaptığı atamalarla gündem oldu. Hafter, oğlu Halid Hafter'i terfi ettirip genelkurmay başkanı yaptı. Hafter, diğer oğlu Saddam Hafter'i, 11 Ağustos’ta yardımcısı olarak atamıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, oğlu Halid Hafter’i, Abdurrazık en-Nazuri'nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirdi.

Orgeneral yapıp atadı

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter'in, oğlu Halid'i Genelkurmay Başkanı olarak atadığı belirtildi. Açıklamada, Halid Hafter'in orgeneral rütbesine terfi ettirilerek Genelkurmay Başkanlığına getirildiği ifade edildi. Daha önce güvenlik birimlerinin komutanlığı görevini üstlenen Halid Hafter, aynı zamanda Libya'nın doğusundaki 106'ncı Tugay'ın komutanlığını yapıyordu.

Diğer oğlunu da yardımcısı yaptı

Hafter, diğer oğlu Saddam Hafter'i, 11 Ağustos’ta yardımcısı olarak atamıştı. Saddam Hafter'in merkez bankasının Bingazi şubesindeki kasayı boşalttığı ortaya çıkmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde gündeme getirilen ayrıntılı bir rapora göre, Saddam Hafter, en az 465 milyon dolar karşılığı dinar rezervini başka hesaplara aktardı. 

