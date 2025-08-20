BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,79
ALTIN 4.404,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralanan 5 kişinin tedavisi sürüyor...

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralanan 5 kişinin tedavisi sürüyor...

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sancaktepe mevkisinde yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlardan 21'i taburcu edildi, 5'inin tedavisi sürüyor.

Abone ol

Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsünün Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 26 kişiden 21'i hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tedavileri Sürüyor

5 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ne Olmuştu?

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda 18 Ağustos'ta sabah saatlerinde, Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde bariyere çarpmıştı.

4 Kişi Hayatını Kaybetti

Yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 26 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaza sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otobüs şoförü Hidayet İstanbullu da dün tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
AJet'ten 9 Avrupa ülkesine 9 avroya seyahat fırsatı
AJet'ten 9 Avrupa ülkesine 9 avroya seyahat fırsatı
Kuveyt Türk ve Bilet.com'dan gençlere özel uçak biletlerinde indirim kampanyası
Kuveyt Türk ve Bilet.com'dan gençlere özel uçak biletlerinde indirim kampanyası
İsrail Gazze için 60 bin askeri göreve çağırdı
İsrail Gazze için 60 bin askeri göreve çağırdı
Oyun parkında yaşandı! Ağlamasına koştular
Oyun parkında yaşandı! Ağlamasına koştular
2 ilde denize girmek yasaklandı! Açıklama geldi
2 ilde denize girmek yasaklandı! Açıklama geldi
Garanti BBVA ve Simpra'dan restoranlara dijital dönüşüm desteği
Garanti BBVA ve Simpra'dan restoranlara dijital dönüşüm desteği
ICRYPEX sahibi Gökalp İçer ile aşırı doz alan avukat Göksu Çelebi yaşamını yitirdi
ICRYPEX sahibi Gökalp İçer ile aşırı doz alan avukat Göksu Çelebi yaşamını yitirdi
Üretmek pahalıya gelince gübre ihracat rekoru kırıldı bakın hangi ülkeden aldık
Üretmek pahalıya gelince gübre ihracat rekoru kırıldı bakın hangi ülkeden aldık
Balıkesir sallanıyor! Yeni deprem oldu, AFAD duyurdu
Balıkesir sallanıyor! Yeni deprem oldu, AFAD duyurdu
Trump yıllar öncesinin hesabını kesti güvenlik izinlerini iptal etti
Trump yıllar öncesinin hesabını kesti güvenlik izinlerini iptal etti
Cem Küçük: Hükümet emekli maaşlarına acilen el atmalı
Cem Küçük: Hükümet emekli maaşlarına acilen el atmalı
Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini duyurdu 22 yaşında ve 5 yıl kalacak
Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini duyurdu 22 yaşında ve 5 yıl kalacak