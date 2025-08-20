Cem Küçük: Hükümet emekli maaşlarına acilen el atmalı

Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV’de yaptığı değerlendirmede emekli maaşlarındaki büyük farklara dikkat çekerek hükümetin bu duruma acilen el atması gerektiğini söyledi. Polis emeklilerinin maaşlarının çalışan polislerin yarısı seviyesine indiğini belirten Küçük, Anadolu’da bu maaşlarla geçinmenin oldukça zor olduğunu vurguladı.

Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV’de katıldığı programda emekli maaşları ve ekonomik sıkıntılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memur emeklilerinin mevcut durumda ciddi zorluklar yaşadığını söyleyen Küçük, özellikle polis emeklilerini örnek göstererek maaşlardaki uçurumun giderek arttığını belirtti.

Küçük, bir polis memurunun maaşının yaklaşık 70 bin lira olduğunu, emeklisinin ise son zamlarla birlikte 32-33 bin lira aldığını vurguladı. Küçük, “Eskiden bu fark yüzde 30-35 civarındaydı, şimdi neredeyse yüzde 100’e çıktı. Anadolu’da bile bu maaşla geçinmek oldukça zor” dedi.

"Hükümet acilen el atmalı"

Ekonomik koşulların herkes için zorlaştığını ifade eden Küçük, memurların özel sektör çalışanlarına kıyasla görece daha iyi durumda olduğunu ancak asıl sorun yaşayan kesimin emekliler olduğunu söyledi. “Öncelikli olarak emeklilerin durumunun düzeltilmesi gerekiyor. Hükümetin buna acilen el atması şart” diye konuştu.