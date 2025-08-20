BIST 11.135
Ticaret Bakanlığı duyurdu! Erişim engeli geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ticaret Bakanlığı duyurdu! Erişim engeli geldi

Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaparak tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun, 14 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarını ana gündem maddelerinden biri olarak ele aldığı bildirildi.

30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli

Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesaplarının mercek altına alındığına işaret edilen açıklamada, "Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Aralıksız devam edecek

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi, toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışma ve denetimlerinin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

