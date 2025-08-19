BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,80
ALTIN 4.401,95
HABER /  GÜNCEL

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte, telefon görüşmesinde Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Abone ol

Beyaz Saray'da dün tarihi bir gün yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve Avrupalı liderler ile bir araya geldi.

Dünyanın merakla takip ettiği görüşme sonrası NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

TÜRKİYE'NİN BARIŞ SÜRECİNDEKİ ROLÜNE DEĞİNİLDİ

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rutte'nin Türkiye’nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz’in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindikleri belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO’nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye’nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da trafik terörü estiren kişi ünlü aşiret üyesi çıktı
Ankara'da trafik terörü estiren kişi ünlü aşiret üyesi çıktı
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsun'da kan bağışına destek verdi
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsun'da kan bağışına destek verdi
Siirt Belediyesi, evlenecek çiftlere ücretsiz gelinlik ve kuaför desteği sağlayacak
Siirt Belediyesi, evlenecek çiftlere ücretsiz gelinlik ve kuaför desteği sağlayacak
Milli güreşçi Abdullah Toprak'tan Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda bronz madalya
Milli güreşçi Abdullah Toprak'tan Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda bronz madalya
Galatasaray, Derrick Köhn’ü resmen açıkladı
Galatasaray, Derrick Köhn’ü resmen açıkladı
Samsun'da 11 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'da 11 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Kütahya Belediye Başkanı son noktayı koydu
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Kütahya Belediye Başkanı son noktayı koydu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni ziyaret etti
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci kararı! İzin verildi
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci kararı! İzin verildi
Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
Adana’dan 40 kız öğrenci Nevşehir kampına uğurlandı
Adana’dan 40 kız öğrenci Nevşehir kampına uğurlandı
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor