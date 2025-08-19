NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte, telefon görüşmesinde Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Beyaz Saray'da dün tarihi bir gün yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve Avrupalı liderler ile bir araya geldi.

Dünyanın merakla takip ettiği görüşme sonrası NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

TÜRKİYE'NİN BARIŞ SÜRECİNDEKİ ROLÜNE DEĞİNİLDİ

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rutte'nin Türkiye’nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz’in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindikleri belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO’nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye’nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.