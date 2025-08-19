Galatasaray, Derrick Köhn’ü resmen açıkladı

Galatasaray, futbolcusu Derrick Köhn’ün transferi için Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Derrick Köhn'ün transferi için Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılılara 4 milyon avro transfer bedeli ödeyeceği, 500 bin avro da şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu belirtildi.

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde Union Berlin'in bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon avro düşülüp, kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak Galatasaray'a ödeyeceği aktarıldı.

İşte Galatasaray'ın resmi açıklaması

Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn'ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir.

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2.000.000 Euro düşüldükten sonra kalan tutarın %20’sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.