Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci kararı! İzin verildi

Adalet Bakanlığı, İBB borsası iddialarına adı karışan Av. Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen Avukat Mücahit Birinci hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

BİRİNCİ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

Adalet Bakanlığı ise 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58/1 maddesi gereğince Birinci hakkında soruşturma yürütülmesine izin verdi.

Kapki’nin ifadesinde, Birinci’nin yalan ifade karşılığında kendisinden 2 milyon ABD doları talep ettiği öne sürmüş. Kapki ayrıca, Birinci’nin görüşmede kendisine “Makyavelist düşün, çıkmak için her şey mubahtır” dediğini aktarmıştı.