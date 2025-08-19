BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,79
ALTIN 4.404,73
HABER /  GÜNCEL

Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci kararı! İzin verildi

Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci kararı! İzin verildi

Adalet Bakanlığı, İBB borsası iddialarına adı karışan Av. Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen Avukat Mücahit Birinci hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

BİRİNCİ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

Adalet Bakanlığı ise 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58/1 maddesi gereğince Birinci hakkında soruşturma yürütülmesine izin verdi.

Kapki’nin ifadesinde, Birinci’nin yalan ifade karşılığında kendisinden 2 milyon ABD doları talep ettiği öne sürmüş. Kapki ayrıca, Birinci’nin görüşmede kendisine “Makyavelist düşün, çıkmak için her şey mubahtır” dediğini aktarmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
Adana’dan 40 kız öğrenci Nevşehir kampına uğurlandı
Adana’dan 40 kız öğrenci Nevşehir kampına uğurlandı
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Suriye'de 63'ten fazla toplu mezar belgelendi
Suriye'de 63'ten fazla toplu mezar belgelendi
Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Özel’den Sındırgı için afet bölgesi ilanı çağrısı
Özel’den Sındırgı için afet bölgesi ilanı çağrısı
Türkiye'den Gazze'ye dev yardım! En çok yardımı gönderen ülkelerden olduk
Türkiye'den Gazze'ye dev yardım! En çok yardımı gönderen ülkelerden olduk
Trump: Ukrayna asla NATO'nun parçası olmayacak
Trump: Ukrayna asla NATO'nun parçası olmayacak
Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Özlem Çerçioğlu'ndan yeni açıklama: Hiçbir korkum yok!
Özlem Çerçioğlu'ndan yeni açıklama: Hiçbir korkum yok!
Hakan Fidan, Rus ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüştü
Hakan Fidan, Rus ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüştü
Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e dönüyor
Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e dönüyor