BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,79
ALTIN 4.404,73
HABER /  GÜNCEL

Adana’dan 40 kız öğrenci Nevşehir kampına uğurlandı

Adana’dan 40 kız öğrenci Nevşehir kampına uğurlandı

Adana'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları" programı kapsamında Nevşehir’e gidecek 40 kız öğrenci için uğurlama töreni yapıldı.

Abone ol

Valilik toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Yavuz Selim Köşger, gençlerin farklı şehirlerden akranlarıyla kaynaşarak yeni ufuklar kazanmasının kişisel gelişimleri açısından önemli olduğunu belirtti.

En büyük güvencelerinin donanımlı, özgüveni yüksek ve sorumluluk sahibi gençler olduğunu ifade eden Köşger, şunları kaydetti:

"Bu kamp sayesinde evlatlarımız; vatanımızın her bir köşesinin ayrı bir güzelliğinin olduğunu, bu ülkenin hangi fedakarlıklarla kazanıldığını deneyimleyip görecek. Gençlerimiz, hem medeniyetimizin zengin mirasını tanıma imkânı bulacak hem de farklı şehirlerden yaşıtlarıyla dostluklar kuracak."

Köşger, Adana’da yürütülen Sosyal Dönüşüm Projesi ile gençlerin eğitimden spora, kültürden sanata birçok alanda fırsat eşitliğine erişmeleri için çalışmalar yapıldığını belirterek, "Gençlerimizi daha güçlü bir geleceğe hazırlamak bizim en büyük gayemizdir." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları" programına katılacak öğrencilere hayırlı yolculuklar dileyen Köşger, devletin tüm imkânlarıyla gençlerin yanında olduğunu vurguladı.

Öğrenciler, Valilik bahçesinde düzenlenen törenin ardından Nevşehir'e uğurlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Suriye'de 63'ten fazla toplu mezar belgelendi
Suriye'de 63'ten fazla toplu mezar belgelendi
Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Özel’den Sındırgı için afet bölgesi ilanı çağrısı
Özel’den Sındırgı için afet bölgesi ilanı çağrısı
Türkiye'den Gazze'ye dev yardım! En çok yardımı gönderen ülkelerden olduk
Türkiye'den Gazze'ye dev yardım! En çok yardımı gönderen ülkelerden olduk
Trump: Ukrayna asla NATO'nun parçası olmayacak
Trump: Ukrayna asla NATO'nun parçası olmayacak
Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Özlem Çerçioğlu'ndan yeni açıklama: Hiçbir korkum yok!
Özlem Çerçioğlu'ndan yeni açıklama: Hiçbir korkum yok!
Hakan Fidan, Rus ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüştü
Hakan Fidan, Rus ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüştü
Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e dönüyor
Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e dönüyor
KAAN'ı yazdılar: Türkiye'nin uzmanlığından yararlanmalıyız
KAAN'ı yazdılar: Türkiye'nin uzmanlığından yararlanmalıyız
Osman Arslan için Sözcü yeni yalanlar salladı! Halk Bankası'ndan flaş açıklama
Osman Arslan için Sözcü yeni yalanlar salladı! Halk Bankası'ndan flaş açıklama