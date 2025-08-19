Osman Arslan için Sözcü yeni yalanlar salladı! Halk Bankası'ndan flaş açıklama

Halk Bankası ve Genel Müdürü Osman Arslan hakkında Sözcü Gazetesi kasıtlı haberler üretmeye devam ediyor. 'Lüks doğum günü partisi' iddiası yalanlanan Sözcü bu kez Osman Arslan'ın akrabalarına kredi verdiğini iddia etti. Halk Bankası'ndan gelen açıklamada bu iddialar da yalanlandı.

8 yıldır Halkbank Genel Müdürü koltuğunda oturan Osman Arslan, nedense Sözcü Gazetesi'nin hedefinde. Bodrum'da lüks doğum günü partisine katıldı iddiası dün yayınlanan Sözcü Gazetesi, bu kez 'kıyak kredi' iftirasını attı. Sözcü'nün iddiasına göre genel müdür, kardeşinin de çalıştığı Çorumlu akraba şirketi YDA’nın dolarla olan borcunu TL'ye çevirdiği ve Finans Merkezi'ndeki binasının inşasını da onlara verdi. Sözcü Gazetesi'nin bu iddiası da yalan çıktı. Söz konusu Finans Merkezi'ndeki binanın Osman Arslan göreve gelmeden önce ihale edildiği ortaya çıktı. Halk Bank'tan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



Kamuoyuna duyuru

Sözcü Gazetesi, Bankamızı ve Bankamız Genel Müdürünü hedef alan, gerçeği yansıtmayan yayınlarını sürdürmektedir. Gazetenin dün yazılı ve dijital yayınlarında yer alan Bodrum’da “lüks doğum günü partisi” iddiasına ilişkin açıklamamızda, bu haber ve paylaşımların tamamen

gerçek dışı olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor

Aynı gazetenin bugünkü yayınlarında ise, Bankamızın bazı şirketlerle kredi ilişkileri ve İstanbul Finans Merkezi binası ihalesine dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. Bu haber de hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamaktadır.

Osman Arslan'dan önce vardı

* Haberde adı geçen şirketin Bankamızla çalışması, Genel Müdürümüzün göreve başlamasından çok önceye dayanmaktadır. Bankamız Genel Müdürünün göreve başladığı tarihten bu yana bahse konu firmanın kredilerinde herhangi bir limit artışı yapılmamıştır. Ayrıca kredi koşullarında da firmaya herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır.



Döviz kredisi yok

* Bahse konu şirkete hiçbir zaman döviz kredisi kullandırılmamıştır. Dolayısıyla Bankamız nezdinde hiçbir zaman döviz kredisi olmayan firmanın, “döviz kredisinin ucuz TL krediye çevrilmesi” iddiası da mümkün değildir ve yalan mahiyetedir.



Binanın ihalesi Arslan'dan önce

* İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ndeki Halkbank binası yapım işi, mevzuata uygun biçimde, çok sayıda katılımcının yer aldığı bir ihale ile ve Genel Müdürümüz göreve başlamadan önce sonuçlandırılmıştır. Ayrıca inşaat sürecinde, adı geçen firmaya fazladan ödeme yapıldığı iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Haberde dile getirilen tüm iddialar mesnetsizdir.

BBDK tarafından denetleniyor

Bankamızın faaliyetleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Faaliyetlerimiz başta BDDK ve Sayıştay olmak üzere kamu denetim kurumları ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir.

Bankamız ve Genel Müdürümüz hakkında bilinçli biçimde sürdürülen asılsız, mesnetsiz ve iftira mahiyetindeki yayınları en sert şekilde kınıyor; bu tür yalan haberlerin Bankacılık Kanunu 74. Madde, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca açıkça suç teşkil etiğini, sorumluları hakkında tazminat talepleri ile birlikte gerekli tüm adli yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.

(Türkiye Halk Bankası A.Ş)