Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden alındı dedesi çöpçüydü

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevinden uzaklaştırıldı. Beyoğlu'nda İnan Güney'in yerine belediye meclisinde başkan vekili seçilecek. Bu arada İnan Güney'in dedesinin Beyoğlu'nda çöpçü, babasının ise şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney'in, hakkında "suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Ağustos 2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Beyoğlu Belediye Başkanlığına 22 Ağustos'ta vekil seçilecek

İstanbul Valiliği, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 22 Ağustos Cuma günü toplanacağını bildirdi.

ÖZGÜR ÖZEL : DEDESİ ÇÖPÇÜ BABASI ŞOFÖRDÜ

Özgür Özel tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı'nın yokluktan geldiğini belirtip şunları anlattı:

-Beyoğlu Belediye Başkanı'nın dedesi Beyoğlu Belediyesi'nde yerleri süpüren çöpçüydü, babası Beyoğlu Belediyesi'nde şofördü. Arkadaşımız o Beyoğlu Belediyesi'nin garajlarında büyüdü. Hayali gerçekleştirdi, yıllar sonra Beyoğlu'nu kazandı.



Fakir öğrencileri görünce...

-Beyoğlu'nda bütün okullarda fakir öğrenciler ve zengin öğrenciler var. Zengin öğrenciler 15-20 TL'ye suyunu alıp kana kana içerken fakir öğrencilerin tuvalet musluğuna dudaklarını dayadıklarını görmüş. Bunun üzerine bütün okullara su sebili koydu. Ben bunu gördüm, gözlerim doldu.

Cezaevinden bu mesajı yolladı

Güney, kendisini cezaevinde ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç aracılığıyla kamuoyuna ve CHP Beyoğlu örgütüne ulaştırdığı, kendi el yazısıyla kaleme aldığı mesajlarla seslendi. Mesajı şöyle:

"Değerli Dostlarım…

-Beyoğlu’nun hakkı bize emanet diyerek çıktığım halka hizmet yolunda bir buçuk senede çok çalıştık, çok iş yaptık, çok ürettik. Bana güvenenlerin sorumluluğunun hep omuzumuzda olduğunun bilincinde olarak onlara mahcup olmadık. Yol sürecek; bize Silivri zindanı yolunda mücadele, sizlere ülkeyi özgürleştirmek yolunda mücadele düştü.