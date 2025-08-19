BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,80
ALTIN 4.401,95
HABER /  GÜNCEL

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik! Fiyat tarifesi...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik! Fiyat tarifesi...

İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre servislerde belediyeler tarafından belirlenen fiyat tarifesine uyulacak.

Abone ol

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin "taşımacıların şartları ve yükümlülüklerini" belirleyen 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişikliğe göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında servislerde belediyeler tarafından belirlenen fiyat tarifesine uyulacak.

Yönetmelik uyarınca, gerçek ve tüzel kişiler, birlikte taşıma hizmeti yapabilecek. Taşımayı gerçekleştirecek taşıtların, gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişiliklerde ise en az üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olması gerekecek.

Okul servis aracı şoförlerinin alması gereken sürücü belgelerinden istenen süreler için, D sınıfı sürücü belgesine sahip olanların B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 3 yılı gerekli süre hesabına dahil edilecek.

Özel okullar için de geçerli

Ayrıca, yönetmelikteki "okul" tanımına "resmi ve özel" ibaresi eklenerek, düzenlemenin özel okullar için de geçerli olduğuna yer verildi.

Okul servis ücretlerinin belirlenmesine ilişkin, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62'nci maddesi çerçevesinde öngörülen fiyat tarifesi düzenlemesinin yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hastanelerde QR kodlu yeni dönem
Hastanelerde QR kodlu yeni dönem
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'dan Benfica itirafı
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'dan Benfica itirafı
Müjdat Gezen'e şaka gibi soruşturma! İfadeye gitti peygamberimizden örnek verdi
Müjdat Gezen'e şaka gibi soruşturma! İfadeye gitti peygamberimizden örnek verdi
Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt! 'İttifak ortağım sen anla" diyor...
Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt! 'İttifak ortağım sen anla" diyor...
TMSF, enerji devi şirketini satışa çıkardı fiyatı belli oldu
TMSF, enerji devi şirketini satışa çıkardı fiyatı belli oldu
Benfica, Fenerbahçe maçı için İstanbul'da Kerem Aktürkoğlu
Benfica, Fenerbahçe maçı için İstanbul'da Kerem Aktürkoğlu
Sosyal medyada başkasının fotoğrafını paylaşanlara kötü haber! Cezası var...
Sosyal medyada başkasının fotoğrafını paylaşanlara kötü haber! Cezası var...
Koçtaş, GIG Sigorta ile sunduğu ek garanti hizmetini yaygınlaştırıyor
Koçtaş, GIG Sigorta ile sunduğu ek garanti hizmetini yaygınlaştırıyor
CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat'tan CHP yönetimini sarsacak yazı
CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat'tan CHP yönetimini sarsacak yazı
Devlet Bahçeli'den Selahattin Yılmaz çıkışı! 'Ülküdaşım ve dava arkadaşım'
Devlet Bahçeli'den Selahattin Yılmaz çıkışı! 'Ülküdaşım ve dava arkadaşım'
Yüzü gülmedi! Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Yüzü gülmedi! Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek gözaltına alındı eski eşi de tutuklanmıştı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek gözaltına alındı eski eşi de tutuklanmıştı