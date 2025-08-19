BIST 11.135
TMSF, enerji devi şirketini satışa çıkardı fiyatı belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını satışa çıkardı.

TMSF, dev enerji şirketi RHG Enertürk Enerji Üretim Şirketi'ni satışa çıkardı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'ni satışa çıkardı. Şirket için belirlenen muhammen bedel 4.6 milyar TL olarak açıklandı.

Tesis ziyareti 500 bin TL

TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki RHG Enertürk paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sundu.
İhalede muhammen bedel 4,6 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 250 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 500 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler 25 Ağustos-19 Eylül 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyareti yapabilecek.

Açık artırma ile satılacak

Son teklif verme tarihi 22 Eylül 2025 olan ihalede, 24 Eylül 2025 saat 10.00’da teklifler açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.

