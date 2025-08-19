Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek gözaltına alındı eski eşi de tutuklanmıştı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu da tutuklanmıştı. İddiaya göre Mustafa Böcek, eski eşi Zeynep Kerimoğlu'ndan boşanırken ona ev almak için müteahhitlerden rüşvet almıştı.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek gözaltına alındı. Babası ve eski eşi tutuklanan Gökhan Böcek'in ülkeye dönmesi bekleniyordu. Operasyonlar sırasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da olan Gökhan Böcek en sonunda Türkiye'ye döndü. Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Muhittin Böcek, oğlu ve gelini hakkındaki iddialar neler?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Zuhal Böcek ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Gelini tutuklanmıştı

Muhittin Böcek'in eski gelini olanZeynep Kerimoğlu da 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Oğlu eşine ev almak için...

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.

Muhittin Böcek ifadesinde ne demişti?

İddiaya göre oğlu Gökhan Böcek boşandığı eşine bir daire vermek için Yusuf Yadoğlu'ndan rüşvet almıştı. Muhittin Böcek emniyet ifadesinde iddialara ilişkin şunları söylemişti:

Eski eşinden boşanırken...

-“Oğlum ile Yusuf Yadoğlu arasında nasıl bir ticaret ya da ilişki vardır ben haberdar değilim. Hakkında gözaltı kararını emniyette öğrendiğim eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile kısa bir evlilik süreci yaşadı. Detayını çok fazla bilmediğim sorunlarla boşandılar. Söz konusu boşanma anlaşmasına konu bir ev geçişi yapıldığını tüm samimiyetimle söylüyorum ki emniyet ifadesi esnasında öğrendim. Zeynep’i küçük yaştan itibaren tanırım, kızım gibi severim. Oğluma, ayrılırken onu mağdur etmemesini söyledim.

Eski eşe alınan evin parasını işadamı ödemiş

-Tarafıma okunan emniyet ifadesindeki beyanlardan anladığım üzere Özpınarlar isimli firmadan Zeynep Kerimoğlu’na bir ev geçişi yapılmış ve bu evin parası da iddiaya göre Yusuf Yadoğlu tarafından ödenmiştir. Yine tekraren söylüyorum ki bu süreçlerin herhangi bir noktasında benim bir bilgim yoktur.

-İfadeden anladığım kadarıyla Gökhan, bu parayı Yusuf Yadoğlu’ndan borç olarak almıştır. Benim mal varlığım, değerim ortadadır. Bir tane ev için başkaca bir şahsa minnet edecek durumda değilim.

-Belirttiğim gibi oğlum Gökhan ile diğer şahıslar arasındaki ilişkilerden haberdar değilim. Oğlumun benim adımla insanlarla ilişki kurduğuna hiç şahit olmadım.”