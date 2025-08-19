BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,79
ALTIN 4.404,73
HABER /  SPOR

Benfica, Fenerbahçe maçı için İstanbul'da Kerem Aktürkoğlu

Benfica, Fenerbahçe maçı için İstanbul'da Kerem Aktürkoğlu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Portekiz'in Benfica takımı, İstanbul'a geldi.

Abone ol

Portekiz temsilcisini taşıyan özel uçak, başkent Lizbon'dan havalanarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Benfica takımı, yapılan pasaport kontrollerinin ardından Genel Havacılık Terminali'nden çıktı.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle havalimanından ayrıldı.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ve bir futbolcu, akşam saatlerinde karşılaşmanın yapılacağı Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Benfica, yarın saat 22.00'de başlayacak müsabakanın hazırlıklarını statta yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medyada başkasının fotoğrafını paylaşanlara kötü haber! Cezası var...
Sosyal medyada başkasının fotoğrafını paylaşanlara kötü haber! Cezası var...
Koçtaş, GIG Sigorta ile sunduğu ek garanti hizmetini yaygınlaştırıyor
Koçtaş, GIG Sigorta ile sunduğu ek garanti hizmetini yaygınlaştırıyor
CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat'tan CHP yönetimini sarsacak yazı
CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat'tan CHP yönetimini sarsacak yazı
Devlet Bahçeli'den Selahattin Yılmaz çıkışı! 'Ülküdaşım ve dava arkadaşım'
Devlet Bahçeli'den Selahattin Yılmaz çıkışı! 'Ülküdaşım ve dava arkadaşım'
Yüzü gülmedi! Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Yüzü gülmedi! Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek gözaltına alındı eski eşi de tutuklanmıştı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek gözaltına alındı eski eşi de tutuklanmıştı
Malatya'da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı kişi öldü...
Malatya'da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı kişi öldü...
Bursa'da orman yangını çıktı
Bursa'da orman yangını çıktı
İsrailli korsan grup Suriye'de yasa dışı yerleşim birimi için temel atma töreni düzenledi
İsrailli korsan grup Suriye'de yasa dışı yerleşim birimi için temel atma töreni düzenledi
Fenomen gurmeler restoranda çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı!
Fenomen gurmeler restoranda çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı!
Beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu Balıkesir'de yeni deprem oldu
Beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu Balıkesir'de yeni deprem oldu
Yangın nedeniyle evsiz kalanlara destek! Konteyner tahsis edildi...
Yangın nedeniyle evsiz kalanlara destek! Konteyner tahsis edildi...