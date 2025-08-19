BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,80
ALTIN 4.401,95
HABER /  GÜNCEL

Sosyal medyada başkasının fotoğrafını paylaşanlara kötü haber! Cezası var...

Sosyal medyada başkasının fotoğrafını paylaşanlara kötü haber! Cezası var...

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, herkese açık sosyal medya hesaplarından rıza olmadan fotoğrafları paylaşan sanık hakkındaki beraat kararını bozdu. Eylemin, 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçu kapsamında olduğu belirtildi.

Abone ol

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, herkese açık sosyal medya hesaplarından rıza dışında alınan fotoğrafları paylaşan sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu. Daire, sanığın eylemini "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçu kapsamında değerlendirdi.

Dairenin kararına göre, "men.dakka.dukka" rumuzlu Instagram kullanıcısı, gizli hesap olmayan, herkese açık profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında paylaştı. Yapılan şikayet üzerine "men.dakka.dukka" rumuzlu kullanıcı hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı.

ÖNCE HAPİS CEZASI, SONRA BERAAT

Yargılamayı yapan yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. İstinaf başvurusunu inceleyen Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan alınması nedeniyle eylemin suç oluşturmadığına hükmederek beraat kararı verdi.

Şikayetçilerin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136. maddesinde tanımlanan "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçu kapsamında olduğunu belirterek, istinafın beraat kararını bozdu.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Dairenin kararında, bir kişiye ait her türlü bilginin başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesinin, TCK'nin 136. maddesi kapsamında suç olarak tanımlandığı vurgulandı. Herkes tarafından bilinen veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgilerin de yasal anlamda "kişisel veri" olarak kabul edildiği belirtilen kararda, "Kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesne üzerine taşınarak sabitlenmesi, böylece istenildiğinde tekrar kullanılabilmesi olanağını sağlayan her türlü faaliyet, kişisel verileri ele geçirme kapsamında değerlendirilebilir." değerlendirmesi yapıldı.

Dava konusu olayda da şikayetçilerin izni olmadan sanık tarafından yapılan paylaşımların "kişisel verileri ele geçirme" olduğu kaydedilen kararda, "Sanık hakkında zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde sanığın beraatına karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Koçtaş, GIG Sigorta ile sunduğu ek garanti hizmetini yaygınlaştırıyor
Koçtaş, GIG Sigorta ile sunduğu ek garanti hizmetini yaygınlaştırıyor
CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat'tan CHP yönetimini sarsacak yazı
CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat'tan CHP yönetimini sarsacak yazı
Devlet Bahçeli'den Selahattin Yılmaz çıkışı! 'Ülküdaşım ve dava arkadaşım'
Devlet Bahçeli'den Selahattin Yılmaz çıkışı! 'Ülküdaşım ve dava arkadaşım'
Yüzü gülmedi! Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Yüzü gülmedi! Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek gözaltına alındı eski eşi de tutuklanmıştı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek gözaltına alındı eski eşi de tutuklanmıştı
Malatya'da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı kişi öldü...
Malatya'da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı kişi öldü...
Bursa'da orman yangını çıktı
Bursa'da orman yangını çıktı
İsrailli korsan grup Suriye'de yasa dışı yerleşim birimi için temel atma töreni düzenledi
İsrailli korsan grup Suriye'de yasa dışı yerleşim birimi için temel atma töreni düzenledi
Fenomen gurmeler restoranda çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı!
Fenomen gurmeler restoranda çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı!
Beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu Balıkesir'de yeni deprem oldu
Beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu Balıkesir'de yeni deprem oldu
Yangın nedeniyle evsiz kalanlara destek! Konteyner tahsis edildi...
Yangın nedeniyle evsiz kalanlara destek! Konteyner tahsis edildi...
Seçimi bilen Betimar'ın son anketinde çarpıcı sonuçlar
Seçimi bilen Betimar'ın son anketinde çarpıcı sonuçlar