201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi! Piyasa değerini duyan şoke oldu
Burdur'da bir adrese düzenlenen operasyonda 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alınırken ele geçirilenlerin piyasa değerinin 60 milyon lira olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, piyasa değeri 60 milyon lira olan 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.