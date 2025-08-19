Hakan Fidan, Rus ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Alaska ve Washington’daki toplantıların sonuçlarını, Rusya-Ukrayna savaşına dair barış adımlarını, Gazze’de kalıcı ateşkesin gerekliliğini ve Suriye’deki gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da yaptığı buluşma ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerin katılımıyla Washington’da düzenlenen toplantıların sonuçları değerlendirildi. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığı temaslarda, Bakan Fidan Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barış için her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmelerde ayrıca Gazze’deki son durum ve ateşkes müzakereleri ele alınırken, Fidan kalıcı bir ateşkesin vakit kaybedilmeden sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının önemini dile getirdi. Suriye’deki gelişmelerin de masaya yatırıldığı temaslarda, ülkenin huzur, birlik ve bütünlüğüne verilen önem bir kez daha vurgulandı.