Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e dönüyor

Fenerbahçe'nin Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz ekibiyle anlaştığı iddia edildi.

Uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu transferinde sona yaklaşıldı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile anlaştı.

Haberde 22 buçuk milyon Euro bonservis ödeneceği ve 2 buçuk milyon Euro da başarı bonusu olduğu belirtildi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin milli yıldızla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Kerem Aktürkoğlu'nun 4.7 milyon Euro maaş alacağı aktarıldı.