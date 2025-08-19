KAAN'ı yazdılar: Türkiye'nin uzmanlığından yararlanmalıyız

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği KAAN programına Mısır, İspanya ve BAE'yi dahil etme başarısı dünyada geniş yankı uyandırdı. Arap basını, savunma sanayisi anlamında Türkiye'nin bu stratejik adımını kaleme aldı.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği savaş uçağı KAAN ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Arap basınında, Türkiye'nin KAAN programına Mısır, İspanya ve BAE'yi dahil etme başarısı, askeri-endüstriyel sektörü açısından önemli bir kazanım olarak yorumlandı.

Mısır basınında büyük yankı uyandıran gelişmede, Mısır'ın Türkiye'nin KAAN gizli savaş uçağı geliştirme stratejik projesine katılmak üzere olduğu belirtildi. Yapılan bu hamlenin, askeri iş birliğinde önemli bir adım teşkil ettiği vurgulandı.

ABD'nin Mısır'a karşı geliştirilmiş silah ve uçak vermekten kaçınmasından dolayı, Kahire yönetiminin KAAN savaş uçağının geliştirilmesi konusunda Ankara ile temasa geçtiği de haberde yer alıyor.

Girişimin ayrıca, bölgesel aktörlerin bağımsız savunma sanayileri geliştirerek ABD veya diğer yabancı güçlere bağımlılığı azaltma kapasitesini vurgulamakta önemli bir hamle olarak görülüyor.

"TÜRKİYE'NİN GİZLİ UÇAKLARI VE İHA KONUSUNDA UZMANLIĞINDAN YARARLANMALIYIZ"

Mısırlı kaynaklar, Kahire basınına yaptığı açıklamada, İran destekli projelerin azalması ve İsrail programlarının hakimiyeti göz önüne alındığında, Türkiye'nin gizli uçaklar ve gelişmiş insansız hava araçları konusundaki uzmanlığından yararlanmanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da son dönemlerde önemli bir figür haline geldiğine dikkat çekilen haberde, "Türkiye, bölgede çok önemli bir ivme kazandı" ifadelerine yer verildi.

"KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK"

Türkiye'nin Mısır, İspanya ve BAE'yi KAAN programına dahil etme başarısı, askeri-endüstriyel sektörü için önemli bir başarı olarak lanse edilen haberde, KAAN ile ilgili yaşanan bu durumun yatırımları artıracağını, üretimi hızlandıracağına ve küresel rekabet gücünü artıracağına dikkat çekildi.

KAYNAK: AKŞAM