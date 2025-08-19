BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,80
ALTIN 4.401,95
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yüksek sıcaklıklar bu hafta da etkisini sürdürmeye devam edecek.

Abone ol

Sıcaklıklar artmaya devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi..

Özdemirci, sıcaklığın, yurdun iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Cuma gününden itibaren sıcaklıkta artış görüleceğini belirten Özdemirci, "Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekliyoruz." dedi.

Yurdun yağış alacak bölgelerine değinen Özdemirci, "Yarın için Marmara'nın kuzeydoğusu, Kırklareli çevreleri, Sinop ve Bolu dışında Batı Karadeniz bölgesinde sağanak bekliyoruz. Güneyde yine Isparta'nın doğusu, Konya'nın batı kesimlerinde, Doğu Akdeniz'de Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde ve Hatay'ın kıyılarında aralıklı sağanak görülecek." ifadelerini kullandı.

Perşembe günü ise orta ve doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış beklendiğini söyleyen Özdemirci, cuma günü ise yurt genelinde yağış görülmeyeceğini aktardı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Özdemirci, İstanbul'da yarın yağış görüleceğini ve sıcaklığın 29 derece olmasının beklendiğini söyledi.

Mehmet Özdemirci, perşembe ve cuma günü kentte sıcaklığın 31 derece, az bulutlu ve açık olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Ankara'da hafta boyunca yağış beklenmediğini söyleyen Özdemirci, kentte sıcaklığın yarın ve perşembe günü 31 derece, cuma günü 33 derece olacağını ifade etti.

Özdemirci, İzmir'de ise sıcaklığın yarın 34 derece, perşembe günü 36, cuma günü ise 37 derece olacağını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den Gazze'ye dev yardım! En çok yardımı gönderen ülkelerden olduk
Türkiye'den Gazze'ye dev yardım! En çok yardımı gönderen ülkelerden olduk
Trump: Ukrayna asla NATO'nun parçası olmayacak
Trump: Ukrayna asla NATO'nun parçası olmayacak
Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Özlem Çerçioğlu'ndan yeni açıklama: Hiçbir korkum yok!
Özlem Çerçioğlu'ndan yeni açıklama: Hiçbir korkum yok!
Hakan Fidan, Rus ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüştü
Hakan Fidan, Rus ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüştü
Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e dönüyor
Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e dönüyor
KAAN'ı yazdılar: Türkiye'nin uzmanlığından yararlanmalıyız
KAAN'ı yazdılar: Türkiye'nin uzmanlığından yararlanmalıyız
Osman Arslan için Sözcü yeni yalanlar salladı! Halk Bankası'ndan flaş açıklama
Osman Arslan için Sözcü yeni yalanlar salladı! Halk Bankası'ndan flaş açıklama
201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi! Piyasa değerini duyan şoke oldu
201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi! Piyasa değerini duyan şoke oldu
AK Parti heyetinden Özlem Çerçioğlu'na ziyaret
AK Parti heyetinden Özlem Çerçioğlu'na ziyaret
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden alındı dedesi çöpçüydü
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden alındı dedesi çöpçüydü
Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik! Fiyat tarifesi...
Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik! Fiyat tarifesi...