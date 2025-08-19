BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,79
ALTIN 4.404,73
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamayşla Bankalar Birliği'nden çıkılacağını duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe Spor Kulübü, uzun süredir üzerinde çalıştığı Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış sürecini resmen başlattı.

Fenerbahçe, finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. Kulüp, iştirakleriyle birlikte Emlak Konut GYO A.Ş ile "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" modeliyle yeni bir projeye imza attı.

Protokol kapsamında Fenerbahçe'ye ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı'ndaki gayrimenkuller projeye dahil edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Büyük Fenerbahçe Camiası,

Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz.

Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor.

Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı'nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.

Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir,

Fenerbahçe'mizin bağımsızlık manifestosudur.

Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi,

Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır.

Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı!

Gelecek artık bizim ellerimizde!

Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!"

ÖNCEKİ HABERLER
Özlem Çerçioğlu'ndan yeni açıklama: Hiçbir korkum yok!
Özlem Çerçioğlu'ndan yeni açıklama: Hiçbir korkum yok!
Hakan Fidan, Rus ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüştü
Hakan Fidan, Rus ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüştü
Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e dönüyor
Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e dönüyor
KAAN'ı yazdılar: Türkiye'nin uzmanlığından yararlanmalıyız
KAAN'ı yazdılar: Türkiye'nin uzmanlığından yararlanmalıyız
Osman Arslan için Sözcü yeni yalanlar salladı! Halk Bankası'ndan flaş açıklama
Osman Arslan için Sözcü yeni yalanlar salladı! Halk Bankası'ndan flaş açıklama
201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi! Piyasa değerini duyan şoke oldu
201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi! Piyasa değerini duyan şoke oldu
AK Parti heyetinden Özlem Çerçioğlu'na ziyaret
AK Parti heyetinden Özlem Çerçioğlu'na ziyaret
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden alındı dedesi çöpçüydü
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden alındı dedesi çöpçüydü
Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik! Fiyat tarifesi...
Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik! Fiyat tarifesi...
Hastanelerde QR kodlu yeni dönem
Hastanelerde QR kodlu yeni dönem
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'dan Benfica itirafı
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'dan Benfica itirafı
Müjdat Gezen'e şaka gibi soruşturma! İfadeye gitti peygamberimizden örnek verdi
Müjdat Gezen'e şaka gibi soruşturma! İfadeye gitti peygamberimizden örnek verdi