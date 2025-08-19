Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamayşla Bankalar Birliği'nden çıkılacağını duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, uzun süredir üzerinde çalıştığı Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış sürecini resmen başlattı.

Fenerbahçe, finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. Kulüp, iştirakleriyle birlikte Emlak Konut GYO A.Ş ile "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" modeliyle yeni bir projeye imza attı.

Protokol kapsamında Fenerbahçe'ye ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı'ndaki gayrimenkuller projeye dahil edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Büyük Fenerbahçe Camiası,

Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz.

Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor.

Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı'nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.

Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir,

Fenerbahçe'mizin bağımsızlık manifestosudur.

Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi,

Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır.

Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı!

Gelecek artık bizim ellerimizde!

Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!"