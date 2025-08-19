Özel’den Sındırgı için afet bölgesi ilanı çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem sonrası ziyaret ettiği Balıkesir Sındırgı’da ilçenin afet bölgesi ilan edilmesini talep ederek, yaraların hızla sarılması gerektiğini söyledi. Özel, devletin şefkatli elinin bölgeye uzanması çağrısında bulunurken, tüm siyasi partilerin Sındırgı’nın yanında olması gerektiğini vurguladı.

Balıkesir Sındırgı Belediyesini ziyaret eden Özel, burada yaptığı açıklamada, büyük bir afet yaşandığını anımsatarak, depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş'a Allah'tan rahmet diledi.

Özel, Sındırgı'nın şu aşamada çok önemli bir desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DURUM ÖYLE DEĞİL"

"Çok daha büyük kayıplarımız olabilirdi. Bir büyük acıyı hep birlikte yaşıyor olabilirdik. Tesellimiz bu yöndedir. Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir kaybın olması teselli ama bir diğer yanı Türkiye'de özellikle biliyorsunuz İstanbul'a güneş açınca Türkiye'ye bahar geliyor. İstanbul'a kar yağmadan Türkiye'ye kış gelmiyor. İstanbul'dan, Ankara'dan bakılınca da sanki Sındırgı'da deprem gelmiş geçmiş, bir ihtiyaç yokmuş gibi algılanıyor. Oysa durum öyle değil."

Özel, depreme ilişkin gelişmeleri ilk andan itibaren takip ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"SINDIRGI'YA KİM GELDİYSE ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN"

"Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, bu arada bakanlar geldi. Sındırgı'nın yanına kim geldiyse, buradaki ihtiyaçları gidermek için kim gayret gösteriyorsa hangi siyasi partiden olduğuna bakılmaksızın Allah hepsinden razı olsun.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilk andan itibaren 225 araçla, 812 personelle burada oldu, 6 bin kişiye ilk çorbasını ikram etti. 6 bin 650 kişilik sıcak yemek çalışmasını başlattılar. 7 bin kumanya, 15 bin ikramlık, 65 bin su, 1000 konserve, 11 bin 500 içecek, 25 bin ekmek, 20 bin simitle o ilk günlerin telaşını, acısını, paniğini savuşturdular."

"AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra diğer belediyelerin de bölgede çalışmalar yaptığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Bundan sonra devletin şefkatli elinin Sındırgı'ya uzanması lazım. Biraz önce bir deprem daha yaşandı biz içerideyken ama bu tip durumları irdelediğimizde esas artçı şok ekonomide ve yaşanacak göç dalgasında oluyor.

Sındırgı'nın yıllar, on yıllar kaybetmemesi, buradan sonra Sındırgı'nın yaralarının hızla sarılmasına bağlı. Belediye Başkanımız, ilçe yönetimimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesini, bunun zaman geçirilmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılmasını ayrıca Meclis'ten bu konuda özel bir kanun çıkarılmasını talep ediyor.

Biz de bu taleplerini haklı buluyoruz, arkalarındayız. Başta iktidardaki Cumhur İttifakı ortakları olmak üzere bütün siyasi partilerin Sındırgı'nın bu talebini görmelerine, Sındırgı'nın elini tutmalarına, biz de bu söyleme aracılık ediyoruz. Biz Sındırgı için Meclis'te iki elimizi birden kaldıracağız. Herkesten bunu bekliyoruz."

Özel, ana muhalefet olarak bir görevlerinin de devletin verdiği sözleri takip etmek olduğunu anımsatarak, bölgede yürütülecek çalışmaların takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra partisinin ilçe başkanlığını ve Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu'yu ziyaret eden Özel, geçmiş olsun dileklerini iletti.