Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan'da Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslar ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temel atma töreni için kente gelen Bakan Kacır, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde inceleme yaptı.

Merkez bünyesinde yapılan yatırımlar ve yürütülen çalışmalara ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi alan Kacır, burada bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Kacır'a, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve il protokolü eşlik etti.

