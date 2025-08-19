BIST 11.135
Siirt Belediyesi, evlenecek çiftlere ücretsiz gelinlik ve kuaför desteği sağlayacak

Siirt Belediyesince yeni evlenecek çiftlere gelinlik, kına kıyafeti ve kuaför desteği sağlanacak.

Siirt Belediyesince yeni evlenecek çiftlere gelinlik, kına kıyafeti ve kuaför desteği sağlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sunmak amacıyla belediye bünyesinde "Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında başvurusu kabul edilen çiftlere, ücretsiz gelinlik, kına kıyafeti ve kuaför desteği, evlilik öncesi ve sonrası eğitimler, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri verilecek. ​​​​​​​

Projeden faydalanmak isteyen çiftler, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne veya Kadın Yaşam Merkezi'ne şahsen başvurabilecek.

