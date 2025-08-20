Real Madrid sezonun ilk maçında kazandı Arda Güler

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 2025-2026 sezonunun ilk maçında Real Madrid, sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup etti. 20 yaşındaki Güler, oyunun tamamına yakınında yer aldı. 90. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı. Orta saha oyuncusu süresini yüzde 92 pas isabetiyle tamamladı.

Santiago Bernabeu Stadı'na 11 yıl sonra, bu kez Real Madrid'in futbolcusu değil teknik direktörü olarak dönen Xabi Alonso, ligdeki ilk maçında yeni transferler Trent John Alexander, Dean Donny Huijsen ve Alvaro Carreras ile eflatun beyazlılarda 3. sezonuna giren milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de fırsat verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının büyük çoğunluğu Osasuna'nın yarı sahası içinde geçse de, son vuruşlarda etkili olamayan Real Madrid aradığı golü bulamadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.

İkinci yarının hemen başında ceza sahasında rakibi tarafından düşürülmesinden sonra verilen penaltıyı kullanan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, takımını 1-0 öne geçirdi.

Arda maçın 90. dakikasında yerini Daniel Ceballos'a bıraktı.

Sıcak havanın da etkisiyle futbol kalitesinin düşük olduğu karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Real Madrid sahasında Osasuna'yı 1-0 yenerek, lige 3 puanla başlangıç yaptı.

Alonso: Arda Güler adım adım ilerliyor

Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso ise maç sonrası yaptığı basın toplantısında, ilk 11'de yer verdiği Güler'i övdü.

Arda Güler'in gelişimine vurgu yapan Alonso "Arda Güler adım adım ilerliyor. Sadece kalite olarak değil - ki bu zaten ortadaydı - pozisyonunu anlamak olarak da ilerliyor… sağladığı istikrarla, kontrol etme biçimiyle ve oyuna bağlanma şekliyle. İlk yarıda bize sürekli hücum etme imkanı verdi. Onu desteklemeli ve ona verdiğimiz süreyi artırmalıyız ki önemli bir oyuncu olsun. Arda bu yolda ilerliyor ve onun adına mutluyum" diye konuştu.

Arda Güler de şahsi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "sezona galibiyetle başlamak güzel, daha da iyi olmak için her gün çalışacağız" yazdı.

Basın Arda Güler için ne yazdı?

Real Madrid haberleri veren The Real Champs, Alonso'nun Güler hakkındaki övgüsüne dikkat çekerek "Genç bir oyuncu olarak Real Madrid'de bundan daha fazla bir övgü alamazsınız. Alonso göreve geldiğinden bu yana Güler'i hep ilk dakikadan oyuna çıkarıyor ve bu birkaç haftada bile Güler kendini geliştirdi. Güler, Bellingham'ın yokluğunda hücum ağırlıklı bir orta saha oyununu yönetti. Real Madrid'in maçı kontrol etmesine ve gol şansı bulmasına yardımcı oldu. Tabii ki kendini geliştirmesi gereken yerler var ama o sadece 20 yaşında ve şu anki oyunu bile büyük olay" yorumunu yaptı.

Real Madrid'de, omzundaki rahatsızlıktan ötürü Ekim ayı ortasına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Jude Bellingham'ın yerini dolduracak oyunculardan olan Güler'in bu sezon çok daha fazla forma giymesi bekleniyor.

Sport.es internet sitesinde de Alonso'nun ilk 11'de yer vererek, Güler konusundaki kararlılığını gösterdiği yorumu yapıldı.

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Mundo Deportivo'daki yorumdaysa Güler'in oyunu için "temkinli ve gösterişsiz" yorumu yapıldı ve "Turk, Real Madrid'de herkesin beklediği oyun kurucu değildi" denildi.

Amerikan Sports Illustrated de Güler'in isabetli paslarına dikkat çekti: "Arda Güler'in Real Madrid'in ilk 11'inde yer alması, takımın topa hakim olma odaklı bir oyun izlemesinde çok etkili oldu. 20 yaşındaki oyuncu sahadaki tüm orta saha oyuncuları içinde 72 isabetli pasla en çok pas atan oyuncu oldu ve 90 dakikada sadece 6'sını kaçırdı" yazdı.

Arda, Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya başladı

Real Madrid'te üçüncü sezonunu geçiren Arda Güler, Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya başladı.

İspanyol teknik adam, sezon öncesi oynanan maçların 7'sinde ilk 11'de sahaya Arda'yı sürerken, milli futbolcu Dünya Kulüpler Kupası'ndaki 5 maçın 4'ünde birinci dakikadan itibaren sahada yer almıştı.

Arda, LaLiga'da 2023-2024 sezonunda 10 maçta 6 gol atmış, geçen sezon ise ligde 28 maçta oynamış ve 3 gol kaydetmişti.

Maçın önemli anlarından biri ise Real Madrid'in hafta içinde basına tanıtımını yaptığı yeni transferi 18 yaşındaki Arjantinli forvet Franco Mastantuono'nun, 68. dakikada eflatun beyazlı taraftarların büyük desteğiyle Brahim Diaz'ın yerine oyuna girmesi oldu.

Karşılaşmayı, Arda Güler'in babası Ümit Güler ile annesi Serap Güler de tribünden izledi.